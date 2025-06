Valentina Cervantes y Enzo Fernández afrontan rumores de romance con un gesto de Pampita

Valentina Cervantes, actual pareja de Enzo Fernández, compartió detalles sobre el gesto de Carolina "Pampita" Ardohain ante los rumores de un presunto romance. La madre de Olivia, de cinco años, comentó que Pampita se comunicó con ella mediante un mensaje en el que demostró su respeto e interés por aclarar la situación. "Me mandó un mensaje Caro, una gran mujer, la verdad, es lo único que puedo decir", expresó Cervantes.

Respecto a los rumores que vinculaban a Enzo Fernández con Pampita, la modelo se había expresado previamente en redes sociales, negando cualquier relación especial con el futbolista. "Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos. Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano. Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar", aclaró. El mensaje de Pampita pareció calmar algunas dudas sobre el tema.

Pampita, además, hizo hincapié en que de haber tenido un affair, lo habría admitido sin problemas. "Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres", concluyó.

Por su parte, Cervantes opinó sobre los rumores que rodean su relación con Enzo: "Sinceramente, yo los paso por arriba. Le inventaron tantos romances siempre, uno más, uno menos, es lo mismo". La pareja parece decidida a seguir adelante, alejándose de las especulaciones y manteniendo un enfoque en su relación.