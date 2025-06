Sinner demostró su poderío, eliminó a Djokovic y jugará la final ante Alcaraz

París fue testigo de un espectáculo inolvidable este viernes, cuando Jannik Sinner, número 1 del mundo, venció al legendario Novak Djokovic en un vibrante partido de semifinales de Roland Garros, asegurando su primera final en el Abierto de París.

El italiano, de 23 años, se impuso en sets corridos (6-4, 7-5, 7-6) y ahora se prepara para un choque estelar contra el español Carlos Alcaraz, campeón defensor, este domingo por el codiciado título de los Mosqueteros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El duelo en la cancha Philippe Chatrier fue un enfrentamiento de titanes, con dos generaciones y estilos opuestos en pugna. Djokovic, de 38 años y con tres coronas en Roland Garros (2016, 2021, 2023), buscaba su cuarta final en París, mientras Sinner, en la cima del ranking ATP, llegaba con la confianza de sus recientes títulos en el Abierto de Australia y el US Open.

Sinner golpeó primero en el quinto juego del primer set, quebrando el servicio de Djokovic con un revés a dos manos profundo y preciso que descolocó al serbio. Con un juego sólido, el italiano cerró el parcial 6-4.

En el segundo set, la intensidad no decayó. Un punto épico de 26 golpes, con intercambios desde el fondo y drops shots que levantaron al público de sus asientos, marcó el duelo. Sinner quebró nuevamente en el séptimo juego, pero Djokovic, fiel a su espíritu combativo, igualó el marcador 5-5 tras aprovechar un quiebre. Sin embargo, el italiano mantuvo la calma y se llevó el set 7-5.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tercer set fue una batalla de resistencia. Djokovic, visiblemente agotado y atendido por el fisioterapeuta por molestias en el psoas de su pierna izquierda, salvó dos break points y llevó el partido al tiebreak. Sinner, con temple y precisión, frustró tres set points del serbio y cerró el encuentro con un 7-6, estirando su racha a 20 victorias consecutivas en Grand Slams y 29 sets ganados al hilo.

/Inicio Código Embebido/

Flawless ??@janniksin on top form as he defeats Djokovic for the fourth time in a row to make the Roland Garros final! #rolandgarros

pic.twitter.com/ku6qSk2Mc2