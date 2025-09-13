La confitería-panadería más antigua de Buenos Aires cumple 140 años: la historia

La panadería más antigua de Buenos Aires, "Flores Porteñas", celebra 140 años de historia. Fundada en 1885 por Josefina Sarmiento, hermana de Domingo Faustino Sarmiento, esta confitería se ubica en Avenida Rivadavia 3100, en el barrio de Once.

Leonardo Mecina, actual propietario, destacó en Cadena 3 la importancia de mantener la tradición. "Acá hay cosas que yo traje pero hay cosas que estaban y que las seguimos haciendo", contó.

Entre los productos más emblemáticos se encuentran el famoso pan dulce y las ensaimadas. "El pan dulce es muy famoso, nos vienen a buscar de todos lados", expresó el propietario del lugar. Las ensaimadas son una parte fundamental de la oferta de la panadería en cuestión.



Ensaimadas de Mallorca, de la panadería "Flores Porteñas".

La historia de "Flores Porteñas" también incluye anécdotas sobre sus clientes ilustres. "En los años 50 se les llevaba al general Perón, que era muy fanático de las medialunas", comentó Mecina. Además, comentó que escritores como Leopoldo Marechal y Julio Cortázar solían disfrutar de un café en este emblemático lugar.

Si bien Mecina reformó el local en 2003, cuando lo compró, se encargó de mantener su esencia histórica.

"Flores Porteñas" no solo ofrece deliciosos productos de panadería, sino que también representa un pedazo de la historia de Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Mauricio Conti.