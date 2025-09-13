Mitos y verdades: por qué es importante personalizar un plan de nutrición

La licenciada en nutrición Jessica Flekenstein compartió su visión sobre la alimentación y destacó la necesidad de personalizar los planes alimentarios y de alejarse de las soluciones universales. La especialista reflexionó sobre el valor emocional de la comida. "La alimentación no solamente son nutrientes, no es solo el descenso de peso o la pérdida de grasa, sino que hay todo un área que tiene que ver con el disfrute y con la parte emocional que ha quedado muy olvidada con las dietas de moda".

En diálogo con Cadena 3, Flekenstein resaltó que, en su experiencia, notó un cambio positivo en los últimos tiempos: "Hay más conciencia respecto a la importancia de la alimentación y de generar nuevos hábitos, y de las consecuencias que las dietas de moda pueden llegar a tener". A diferencia de años atrás, cuando las consultas aumentaban drásticamente en primavera por la llegada del verano, ahora percibe una mayor internalización de la importancia de una nutrición equilibrada durante todo el año.

Sin embargo, la licenciada señaló un problema recurrente: "Las personas vienen mareadas y confundidas con tanta información". Explicó que las dudas constantes sobre qué alimentos son “buenos” o “malos” generan confusión. Por ejemplo, mencionó el caso del huevo: "Es uno de los alimentos más nutritivos, pero si me como seis huevos por día, probablemente me genere algún efecto secundario, como exceso de calorías".

Subrayó que no existen respuestas absolutas en nutrición. "Siempre va a ser depende. Depende si soy niño, si soy adulto, si hago actividad física o no, si me gusta o no me gusta. Las propiedades del huevo son buenísimas, es uno de los alimentos más completos, pero hay que adaptarlo a cada persona y sus características".

Consultada sobre la influencia de los consejos de nutrición que circulan en redes sociales, especialmente de influencers y personal trainers sin formación profesional, Flekenstein expresó: "Las personas están muy confundidas, muy preocupadas porque nada les suma tranquilidad. Todo es como 'esto no se consume, esto te hace mal'".

Advirtió que incluso entre profesionales hay opiniones diversas, lo que agrava la confusión. Su recomendación es clara: "Hay que llevarlo a la realidad. Si seguís a una persona que hace fisicoculturismo, preguntate: ¿Querés ser fisicoculturista o querés mejorar tus hábitos, sentirte bien, tener energía, comer saludable? Aplica a tu objetivo, a tus condiciones, a nivel cuerpo, peso, altura, edad, pero también a lo económico, horarios, tiempos, dinámica”.

Sobre la relación entre la alimentación, la digestión y el estado emocional, Flekenstein destacó la importancia de una mirada integral: "La influencia es muy grande. Hay una nueva área, la psiconeuroinmunoendocrinología, que relaciona las emociones con el funcionamiento del cerebro, el sistema inmunológico y las hormonas".

Explicó que el cuerpo y la mente están interconectados: "Por ejemplo, si me golpeo un dedo, eso influye a nivel psicológico. El dolor me afecta, mi estado de ánimo no es el mejor, y a nivel hormonal genera aumento de cortisol, de adrenalina. O desde otro lado, la depresión, que es un problema psicológico, genera cansancio, fatiga, disminución del apetito, problemas digestivos, inflamación".

Al responder una consulta sobre el ayuno intermitente, Flekenstein aclaró: "No es una dieta, es una estrategia. Me dice cuánto tiempo tengo para comer y cuánto no, pero lo más importante es qué aporto cuando como. ¿Llego a cubrir todos los nutrientes que necesito? ¿Llego a cubrir con los niveles de energía que necesito para mis actividades?". Reiteró que el ayuno no es para todos y debe personalizarse: "No todos somos iguales, con lo cual no todos necesitamos lo mismo", concluyó.

Entrevista de Verónica Maslup.