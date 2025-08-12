La legislatura de Córdoba debate prohibición de limpiavidrios en las calles
El legislador Gregorio Hernández Maqueda impulsa un proyecto que busca prohibir la actividad, bajo el argumento de que genera inseguridad. Se espera respuesta del Ejecutivo sobre la ley y su impacto en la seguridad ciudadana.
12/08/2025 | 16:56Redacción Cadena 3
FOTO: Buscan prohibir a los limpiavidrios en las calles de Córdoba. (Foto: gentileza)
La legislatura de Córdoba discute un proyecto elaborado por Gregorio Hernández Maqueda que pretende prohibir la actividad de los limpiavidrios en las calles. El legislador comentó a Cadena 3 que, aunque se ha tratado el tema, se espera una respuesta del Ejecutivo sobre las propuestas para abordar esta situación.
Hernández Maqueda expresó: "Están en medio de la calle, no pueden estar en medio de la calle, genera situaciones de miedo, de inseguridad para todo el mundo". Además, mencionó que esta actividad no representa un verdadero trabajo, sino un ingreso precario. Por lo tanto, aboga por la aprobación de la ley, que permitiría a la policía intervenir, aunque sugiere un período de transición para que los limpiavidrios encuentren un medio de vida digno.
El legislador criticó la posición de algunos de sus colegas, señalando que "viven en su nube ideológica, completamente alejada de la realidad". Sumó que la ley debería establecer la prohibición de la actividad de limpiavidrios y la aplicación de sanciones mínimas para mejorar la seguridad de los cordobeses.
Respecto a la respuesta del Gobierno, destacó que se espera que el Ejecutivo se pronuncie sobre este tema. Aclaró: "Nosotros lo que queremos es que se apruebe el proyecto de ley". También hace referencia a la necesidad de tratar temas similares, como el de los 'naranjitas', en un marco de igualdad.
Finalmente, aclaró que no habrá sesión mañana en la legislatura debido al cierre de listas, lo que retrasa aún más la discusión sobre este importante asunto. "Ha habido algún argumento... es un argumento político, no jurídico", concluyó el legislador.
Informe de Gonzalo Carrasquera
