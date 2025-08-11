Afirman que el proyecto "anti limpiavidrios" en Córdoba es "estigmatizante"

El legislador Leonardo Limia expresó a Cadena 3 su rechazo al proyecto del legislador Hernández Maqueda relacionado con la regulación del trabajo de limpiavidrios en las calles de Córdoba. Limia consideró que la propuesta no aporta al tema y la calificó como "altamente estigmatizante y discriminatorio".

En su intervención, Limia subrayó la existencia de un Código de Comunicación Ciudadana y de una Ley Integral de Seguridad en la provincia, que permiten a la policía actuar ante inconvenientes. Afirmó que "las normativas se deben respetar para todos los ciudadanos" y lamentó que el gran problema sea la falta de cumplimiento de estas normativas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legislador también mencionó que la solución a la problemática de la informalidad laboral no debe ser punitiva, sino inclusiva, argumentando que el gobierno de Córdoba ya trabaja en programas de reinserción laboral para las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Limia hizo hincapié en que el problema de los limpiavidrios no se originó recientemente, sino que es un fenómeno que se arrastra desde hace años. Acotó que la Municipalidad ha implementado un plan en el Parque Sarmiento que eliminó la presencia de "naranjitas" y reflexionó sobre la necesidad de voluntad política para aplicar las normativas vigentes.

A pesar de reconocer que la inseguridad es un tema complejo que requiere atención, Limia defendió que la solución no pasa por el proyecto de ley actual, sino a través de la participación y el cumplimiento de las normativas existentes que promueven la inclusión y el trabajo.

El legislador confirmó que la propuesta comenzará a debatirse en comisión, con la expectativa de que pueda llevarse al recinto de la legislatura si se emite un despacho favorable.

Entrevista de Informados al regreso