La Legislatura tratará el martes el proyecto para prohibir a los limpiavidrios

La discusión se llevará a cabo el 12 de agosto en la Comisión de Seguridad, que también buscará prohibir la actividad de los naranjitas en la ciudad de Córdoba.

08/08/2025 | 11:04Redacción Cadena 3

FOTO: Buscan prohibir a los limpiavidrios en las calles de Córdoba. (Foto: gentileza)

  1.

    Audio. La Legislatura tratará el martes el proyecto para prohibir a los limpiavidrios

La Legislatura de Córdoba se prepara para debatir la próxima semana el proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los "limpiavidrios" en todo el territorio provincial, con énfasis en las ciudades más grandes como la capital. La discusión se llevará a cabo el 12 de agosto en la Comisión de Seguridad, bajo la autoría del legislador Gregorio Hernández Maqueda.

El legislador argumentó en diálogo con Cadena 3 que "es el drama de la violencia callejera, es la inseguridad en las calles", y sostuvo que los limpiavidrios "no solo generan focos de inseguridad, sino que también provocan maltrato y conflicto".

Hernández Maqueda afirmó que "no tenemos por qué soportar esta actividad", que consideró perjudicial para la seguridad vial y pública. Además, mencionó que actualmente "no existe un relevamiento del Poder Ejecutivo sobre cuántas personas están ejerciendo esta actividad".

El proyecto contempla una política de reinserción y tratamiento en adicciones. En ese marco, el legislador explicó que esta población está "absolutamente abandonada" por el Gobierno provincial, a pesar de ser "extremadamente vulnerables socioeconómicamente".

Asimismo, en la misma reunión se discutirá el proyecto anti naranjitas, que busca regular la actividad de los cuidacoches en Córdoba capital. La propuesta surge tras la experiencia del desalojo de cuidacoches en el Parque Sarmiento, que mantuvo con éxito a lo largo del tiempo.

Informe de Fernando Barrionuevo.

