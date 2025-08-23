Bomberos combaten dos focos de incendios en Córdoba

Córdoba enfrenta una situación crítica con dos focos de incendios activos. Según el vocero del Plan Provincial del Manejo del Fuego, Roberto Schreiner, "hoy, sábado 23 de agosto, todavía sigue en vigencia la alerta extremo por el desarrollo de incendios forestales".

Las condiciones meteorológicas han intensificado el riesgo de incendios en la provincia, lo que lleva a las autoridades a recordar que "está prohibido prender fuego en todo el territorio de la provincia". Actualmente, los bomberos y el Plan Provincial del Manejo del Fuego están trabajando arduamente en la contención de los incendios.

Uno de los focos se localiza en el departamento San Justo, cerca de la localidad de Colonia Marina, donde las dotaciones de la Regional 1 de la Federación de Bomberos Voluntarios están en acción. Schreiner mencionó que "este incendio pudo ser contenido a las cuatro y media de la madrugada, pero después hubo un reinicio en otro lugar". Aviones hidrantes están listos para intervenir en la zona.

El segundo incendio se encuentra en el sur de Córdoba, en Alpa Corral. Allí, los cuarteles locales, junto a dotaciones de ETAC y otros cuarteles de la región, están trabajando para controlar el fuego. "Ya hay dos aviones hidrantes trabajando de la Dirección Provincial de Aeronáutica", aseguró Schreiner, quien destacó la coordinación entre los equipos de bomberos de ambos incendios.

Las condiciones climáticas actuales en Córdoba ponen a la provincia en un riesgo extremo por el desarrollo de incendios forestales, causado por el viento, altas temperaturas y baja humedad. El viento norte ha reducido la humedad en la región, manteniendo la alerta hasta el próximo lunes o martes.

Las autoridades recalcan la necesidad de tener extremo cuidado en toda la zona, debido a que el riesgo de incendios forestales se mantiene activo.