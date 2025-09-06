Allanamientos en Villa Muñecas: recuperan objetos robados y hallan drogas

La policía realizó una serie de allanamientos en la zona de Villa Muñecas, en la capital tucumana, buscando elementos robados en una zona cercana.

Durante la operación, se encontraron drogas y también los objetos sustraídos, según explicó el comisario inspector Delfín Vallejo.

Las medidas de allanamiento dieron como resultado el secuestro de algunos de los elementos robados a la víctima. En uno de los domicilios, se hallaron 10 plantas de marihuana y 10 ravioles de cocaína.

Además, se encontraron otros elementos como tijeras, balanza digital, celulares y papel glasé. Se logró el recupero de los objetos sustraídos a la víctima.

Un total de tres personas quedaron a disposición de la justicia tras estas acciones.

Informe de Rosalía Cazorla