Allanamientos en Villa Muñecas: recuperan objetos robados y hallan drogas
La policía de Tucumán realiza allanamientos en Villa Muñecas, donde recupera objetos robados y encuentra drogas, incluyendo marihuana y cocaína, en varias viviendas.
06/09/2025 | 09:56Redacción Cadena 3
La policía realizó una serie de allanamientos en la zona de Villa Muñecas, en la capital tucumana, buscando elementos robados en una zona cercana.
Durante la operación, se encontraron drogas y también los objetos sustraídos, según explicó el comisario inspector Delfín Vallejo.
Las medidas de allanamiento dieron como resultado el secuestro de algunos de los elementos robados a la víctima. En uno de los domicilios, se hallaron 10 plantas de marihuana y 10 ravioles de cocaína.
Además, se encontraron otros elementos como tijeras, balanza digital, celulares y papel glasé. Se logró el recupero de los objetos sustraídos a la víctima.
Un total de tres personas quedaron a disposición de la justicia tras estas acciones.
Informe de Rosalía Cazorla