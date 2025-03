Máximo Milovich, el único argentino en el March Madness: "Es un orgullo enorme"

"Representar a Argentina desde este humilde lugar es un orgullo gigante", lanza Máximo Milovich desde el otro lado del teléfono. Su voz suena tranquila, pero con una emoción que empieza a brotar a medida que avanza esta entrevista exclusiva con Cadena 3.

En un mundo donde el básquet universitario de Estados Unidos es sinónimo de espectáculo, sueños y competencia feroz, un nombre argentino vuelve a resonar con fuerza en el "March Madness" y eso es noticia.

Lo que diferencia a años anteriores, es que este joven de 23 años y 2.01 metros de altura es el único representante de Argentina en el torneo más prestigioso del baloncesto NCAA.

Milovich busca la conversión con la camiseta de UCSD. (Instagram)

Su papá, Gabriel "Patonga" Milovich, es una gloria del básquet en Chaco, que participó de un mundial juvenil con la Selección (1979) y luego formó parte de la Mayor compitiendo en dos mundiales (1986 y 1990). Ahora, Máximo hace su propio camino, pero lejos del país. "Fue un gran basquetbolista y es un ejemplo a seguir por su dedicación. Estoy muy orgulloso de lo que hizo".

Con la camiseta de la Universidad de California San Diego (UCSD), el joven de 23 años está listo para enfrentar hoy jueves, a la poderosa Universidad de Michigan en la primera ronda.

El partido se disputará en Denver a las 22:00 (hora argentina), será transmitido por Disney+ y promete ser un choque de estilos y una prueba de fuego para el único argentino en el "Gran Baile".

Un sueño que no termina en llegar

Para Milovich y sus compañeros, estar en el March Madness es un logro monumental, pero no el final del camino. "Llegar acá es increíble, pero no nos queremos quedar con eso. Queremos seguir, vaciarnos, competir y jugar nuestro mejor básquetbol. Creemos que nuestro mejor nivel es suficiente para enfrentarnos a cualquiera", afirmó con convicción.

Su sueño personal en este torneo es simple, pero poderoso: "Que cuando termine, sea donde sea, sienta que me vacié y no tenga nada que reprocharme".

El camino de Máximo no fue sencillo. Tras cuatro años en la División II con la Universidad de Biola, dio el gran salto a la División I con San Diego, un equipo que arrasó en la conferencia Big West (oeste) esta temporada: terminaron con un récord de 18-2 en su conferencia y un impresionante 30-4 en la general, incluyendo una racha de 15 victorias consecutivas que los consagró como campeones y les aseguró su boleto a este March Madness.

El apoyo de su familia y amigos en Argentina ha sido un pilar fundamental en su carrera. "Desde que arranqué acá en Estados Unidos, que no los tengo tan cerca, siempre me hicieron llegar su afecto y me ayudó un montón", afirmó para Cadena 3.

Un rival de peso y una estrategia clara

Michigan llega como favorito, con un equipo que dominó el Big Ten (Conferencia de los 10 grandes) y que basa su juego en una ventaja física imponente. "Tienen un equipazo. Juegan con pivots muy altos, fuertes y atléticos. Eso es algo en lo que ellos están favorecidos", explicó Milovich.

Sin embargo, el argentino no se intimida y tiene claro cómo UCSD puede dar la sorpresa: "Nosotros somos más rápidos. Ellos pierden muchas pelotas y nosotros tenemos muchísimos recuperos por partido. No son grandes tiradores de tres puntos, y nosotros nos basamos en proteger la pintura. Si ampliamos nuestras virtudes y reducimos sus ventajas, vamos a estar en una muy buena posición para ganar".

La casaca "33" de UCSD. (Instagram)

El estilo de juego de los "Tritones", más dinámico y defensivo, contrasta con la fuerza bruta de los "Wolverines". Para Milovich, la clave estará en la ejecución: "Ellos tienen sus ventajas físicas, pero se trata de que nosotros hagamos nuestro juego". Este enfoque colectivo refleja el rol que adoptó en UCSD, muy distinto al que tenía en Biola. "En mi antigua universidad tenía muchísimo más volumen de tiro y la pelota en mis manos. Acá soy más facilitador, creando opciones para mis compañeros. Es un rol muy bienvenido, estoy muy contento en este equipo", aseguró.

"Es una felicidad enorme poder estar en este torneo que es tan complicado llegar. Representar a Argentina desde este humilde lugar es un orgullo gigante", confesó.

Su vínculo con el March Madness tiene raíces profundas: "La primera vez que lo vi fue en el Final Four de 2013. Me acuerdo que jugaban Michigan contra Louisville. Perdió Michigan ese partido, y ahora que me lo preguntan, es un poco loco enfrentarlos".

El último baile y un mensaje al futuro

Este es el último año de Milovich en el básquet universitario. Tras el March Madness, comenzará su carrera profesional, un nuevo capítulo que lo espera con los brazos abiertos. Pero antes de mirar al futuro, avisa que está decidido a dejarlo todo en la cancha esta noche en Denver. "Es algo único. Muy pocos lo logran en el básquetbol universitario. Estoy muy contento de estar acá", subrayó.

Para los jóvenes argentinos que sueñan con seguir sus pasos, Milovich les mandó un consejo sin vueltas: "Solo con soñarlo no alcanza. Hay que entrenar, dedicarle tiempo a la preparación física, mental y técnica. Es cuestión de constancia, de escuchar a los entrenadores y querer mejorar día a día. Ese esfuerzo vuelve y es muy gratificante". Pero no todo es deporte: "Acá sos estudiante primero. Si no hacés bien las cosas en clase, no jugás. Aprender inglés también es clave, te abre muchísimas puertas. No hay secreto: entrenar, estudiar y sacrificarse".

Con la Selección en 2024. (Instagram)

Por último, se refirió a su reciente paso por una concentración de la selección albiceleste en junio 2024, tras años sin contacto desde el Mundial Sub-17 y la preselección de 2019, que reavivó su pasión por representar a su país. "Volver a ponerme esa camiseta fue hermoso. Es un lugar privilegiado y lo disfruté muchísimo. Seguiré entrenando para tener esa chance", cerró.

Qué es el March Madness

El March Madness comienza con 68 equipos: 32 campeones de conferencias que clasifican automáticamente y 36 seleccionados por un comité de la NCAA en el famoso "Selection Sunday".

Los cuatro equipos de menor ranking juegan el "First Four" para reducir el campo a 64, que se dividen en cuatro regiones (Este, Oeste, Medio Oeste y Sur).

Durante tres semanas, los equipos compiten en rondas de eliminación directa: Primera Ronda, Segunda Ronda, Sweet Sixteen, Elite Eight, Final Four y la gran final. Los partidos se juegan en sedes neutrales, como Denver, donde Máximo Milovich y UC San Diego enfrentarán a Michigan este jueves a las 22 horas.

El término "March Madness" no proviene originalmente de la NCAA. Fue acuñado en 1939 por Henry V. Porter, un oficial de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Illinois, quien escribió un ensayo titulado "March Madness" para describir la fiebre del básquetbol en los torneos estatales de secundaria. Décadas después, en la década de 1980, el locutor Brent Musburger popularizó la frase al usarla durante las transmisiones de la NCAA, consolidándola como el apodo oficial del torneo.

Entrevista de Ignacio García Iturriza.