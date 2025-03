Bombazo de la NBA: buscará desembarcar en Europa para armar una liga con FIBA

La NBA busca conquistar nuevos terrenos en el mundo del básquet. La liga estadounidense, con colaboración de la FIBA, busca crear una liga en Europa.

El comisionado de la liga de básquet más importante del mundo, Adam Silver declaró este jueves: "Estamos listos para la siguiente etapa, que es explorar una potencial liga en Europa con FIBA como socio".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, Silver dijo que el plan aún se encuentra en una fase de exploración.

“Queremos que algunos clubes tengan una sensación de permanencia. Porque, desde un punto de vista estadounidense, diríamos que eso incentiva la construcción de estadios, la construcción de marcas, la construcción de clubes. Eso es muy importante. Por otro lado, me encanta esa sensación de esperanza que vemos en Europa”, dijo el comisionado al respecto de cómo podría llegar a ser la liga. En el deporte de Estados Unidos no existen los descensos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La creación de esta liga supondría un inconveniente para la Euroliga, el torneo más importante de básquet en el viejo continente, el cual fue creado hace 25 años por los clubes a espaldas de la FIBA, el organismo que se dedica a regular las normas del baloncesto mundialmente.

Se supone que la liga estaría compuesta por equipos ya existentes y algunos nuevos que serían creados para este torneo.

La NBA está teniendo un gran crecimiento en Europa en los últimos años con la aparición de estrellas e incluso partidos jugados en territorio europeo como los de San Antonio Spurs ante Indiana Pacers en París.

/Inicio Código Embebido/

Adam Silver made the announcement that the NBA will explore a potential league in Europe with FIBA as the NBA's partner: pic.twitter.com/6invtvgbiK