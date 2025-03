Las impresionantes estadísticas de un jugador de los Bulls ante los Lakers

El base de los Chicago Bulls, Josh Giddey tuvo un partido soñado en la aplastante victoria de su equipo ante los Lakers por 146 a 115 en Los Ángeles.

Giddey se quedó a tan solo dos robos de anotar un histórico cuádruple doble.

/Inicio Código Embebido/

Josh Giddey was special against the Lakers.



15 PTS | 10 REB | 17 AST | 8 STL pic.twitter.com/RkzSXsXSDf