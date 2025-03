El increíble tiro que metió Haliburton para ganarle sobre el final a los Bucks

Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers, anotó un increíble triple para ganarle a los Milwaukee Bucks en la noche de martes en la NBA.

Faltando tres segundos para que termine el último cuarto y perdiendo por tres puntos el base estadounidense anotó y recibió una falta por lo cual consiguió un tiro libre extra por lo que logró la victoria al anotarlo.

/Inicio Código Embebido/

TYRESE HALIBURTON SINKS IT ??



FOUR POINT PLAY WITH A CHANCE FOR THE WIN! pic.twitter.com/2vCbYyb86b