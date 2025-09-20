En vivo

Cadena 3 en la F1

Colapinto, tras choque en clasificación de Azerbaiyán: “Me desconcentró Gasly”

El argentino expresó su desilusión porque aseguró que en caso de no chocar hubiese podido meterse en la Q2.

20/09/2025 | 10:56Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto largará 16° en el GP de Azerbaiyán.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló luego de su choque en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde largará 16°, y aseguró que "me desconcentró un poco lo de Gasly".

Además, se lamentó porque "teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro".

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo una previa al choque de Colapinto por el accidente del tailandés Alexander Albon (Williams).

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fueron justamente Albon, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Colapinto tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió? El choque de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Quién es el principal involucrado? El piloto argentino Franco Colapinto.

¿Cuándo ocurrió? Durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Dónde tendrá lugar la carrera? En el circuito de Azerbaiyán.

¿Por qué se sintió desconcentrado? Debido a la situación con el piloto Gasly.

[Fuente: Noticias Argentinas]

