Briatore respaldó a Colapinto y Gasly tras los errores en la Qualy de Bakú

El cierre de la Q1 en el Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor agridulce en Alpine. Cuando el equipo parecía dar un paso adelante respecto a las prácticas, un despiste de Pierre Gasly y un posterior choque de Franco Colapinto en la curva 4 truncaron las ilusiones de avanzar en la clasificación.

El argentino, que había mostrado un gran rendimiento en los instantes finales, perdió el control de su monoplaza tras ver cómo su compañero se metía en la calle de escape para evitar un accidente. Una ráfaga de viento terminó por complicar la maniobra y lo envió contra el muro.

Las cámaras captaron la reacción de Flavio Briatore en el garaje, pero lejos de reproches, el histórico directivo italiano respaldó a sus pilotos: “No ha sido un buen día para el equipo, con ambos coches fuera en la Q1. Esta pista nos ha resultado difícil y parecía que estábamos dando pequeños pasos adelante sesión tras sesión para mejorar nuestro paquete. Teníamos que asumir algunos riesgos si queríamos progresar en la clasificación y ambos pilotos han apretado al máximo en todas sus vueltas”.

Briatore, de 75 años, admitió la decepción por el resultado, que dejará a Gasly partiendo 19° y a Colapinto desde el 16° lugar, pero resaltó el contexto adverso de la sesión: “Las duras condiciones les han pasado factura, al igual que a otros pilotos. Será una carrera difícil y, como mínimo, tenemos que aspirar a estar en condiciones de aprovechar cualquier circunstancia potencial”.

En sintonía, Colapinto asumió la responsabilidad de su accidente y pidió disculpas al equipo: “El coche ha respondido mucho mejor hoy y hemos dado un buen paso adelante. Una fuerte ráfaga de viento me hizo perder completamente la parte trasera y chocar contra el muro. Es una pena porque creo que teníamos muchas posibilidades de pasar a la Q2”.

Gasly, por su parte, reconoció su error en la frenada: “Hoy ha sido muy complicado con estos vientos tan fuertes. Pido disculpas al equipo. Intenté frenar un poco más tarde en la curva 4 y perdí la parte trasera. Es decepcionante porque parecía que íbamos a pasar a la Q2”.

La clasificación en Bakú fue caótica: seis banderas rojas y múltiples incidentes condicionaron la sesión, que finalmente terminó con Max Verstappen en la pole, escoltado por Carlos Sainz y Liam Lawson. En ese contexto, Alpine deberá reponerse para una carrera que promete sorpresas desde las 8 de la mañana del domingo en Argentina.