Cadena 3 en la F1

Colapinto, sobre el choque con Albon: "Perdí todo"

El argentino recibió un choque del tailandés en el mejor momento de su carrera.

21/09/2025 | 10:41Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, reconoció que tuvo una jornada complicada tras la carrera de Fórmula 1 en Bakú, pero se sintió cómodo con el primer inicio de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El argentino explicó que desde el inicio se encontró en desventaja: “Sí, perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El corredor de Alpíne también se refirió a un incidente con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que le costó tiempo valioso: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló Colapinto, dejando entrever la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Azerbaiyán.

Con la mira puesta en el próximo Gran Premio, el argentino se mostró cauto pero esperanzado: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.

Lectura rápida

¿Qué dijo Colapinto sobre la carrera? El piloto se sintió cómodo, pero tuvo una jornada complicada y sintió que perdió mucho tiempo debido a un choque.

¿Quién fue el piloto involucrado en el choque? El incidente involucró a Alexander Albon, excompañero de equipo de Colapinto.

¿Qué problemas enfrentó en la carrera? En la carrera, Colapinto tuvo un alerón roto que lo puso en desventaja y le costó 12 segundos valiosos.

¿Qué espera para el próximo Gran Premio? Colapinto espera que su auto funcione mejor en Singapur, un circuito diferente al de Azerbaiyán.

¿Cómo describe su desempeño personal? A pesar de los resultados, Colapinto destacó su mejora y adaptación en la categoría de Fórmula 1.

[Fuente: Noticias Argentinas]

