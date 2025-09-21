En vivo

Albon chocó a Colapinto y le arruinó la carrera en Azerbaiyán

El argentino venía teniendo una sólida actuación y se ilusionaba con sumar sus primeros puntos del año.

21/09/2025 | 08:58Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto sufrió ante la vehemencia de Albon.

El piloto tailandés Alexander Albon (Williams) chocó al argentino Franco Colapinto (Alpine) y le arruinó la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El choque se dio cuando el argentino salió por delante del tailandés luego de pasar por boxes. Fue en ese momento donde Albon, en su desesperación por superarlo, terminó chocándolo por detrás.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Colapinto solo sufrió un leve toque con los muros, pero perdió más de 15 segundos y está muy lejos, en la última posición.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la carrera? Un choque entre Albon y Colapinto arruinó la participación del argentino en Azerbaiyán.

¿Quiénes fueron los protagonistas del accidente? Participaron Alexander Albon y Franco Colapinto.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Dónde sucedió el choque? En el circuito del Gran Premio de Azerbaiyán, tras la salida de boxes.

¿Por qué fue significativo el choque? Colapinto estaba en una buena posición para sumar puntos, y el accidente terminó perjudicando su carrera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

