Albon chocó a Colapinto y le arruinó la carrera en Azerbaiyán

FOTO: Colapinto sufrió ante la vehemencia de Albon.

El piloto tailandés Alexander Albon (Williams) chocó al argentino Franco Colapinto (Alpine) y le arruinó la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El choque se dio cuando el argentino salió por delante del tailandés luego de pasar por boxes. Fue en ese momento donde Albon, en su desesperación por superarlo, terminó chocándolo por detrás.

/Inicio Código Embebido/

¡ALEX ALBON CHOCÓ A COLAPINTO! El piloto de Williams tocó de atrás al argentino y fue penalizado con 10 SEGUNDOS. ¡ERAN COMPAÑEROS HACE MESES!



?? #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ubAygn6ZeA — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

/Fin Código Embebido/

Colapinto solo sufrió un leve toque con los muros, pero perdió más de 15 segundos y está muy lejos, en la última posición.