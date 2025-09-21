En vivo

Colapinto terminó 19° en el GP de Azerbaiyán: ganó Verstappen y Piastri abandonó

El piloto argentino culminó su participación en el circuito callejero de Baku en el último lugar. El australiano de McLaren se retiró en la primera vuelta, en una mala carrera para la escudería líder.

21/09/2025 | 09:38Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto va por una buena carrera en Bakú.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último, en el puesto 19, en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 tras un cruce con Alexander Albon que le costó la carrera.

El tailandés de Williams le tocó el monoplaza cuando estaba en el mejor momento de la carrera, en donde llegó a estar decimotercero (13), y cayó hasta el último lugar tras los dos ingresos a los boxes.

Por otro lado, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió su cuarto Gran Premio de la temporada, en donde ganó de punta a punta, seguido por el británico George Russell de Mercedes y el español Carlos Sainz de Williams.

La mala nota de la jornada la dio Oscar Piastri, ya que el líder del campeonato y piloto de McLaren no pudo controlar el auto y chocó para abandonar temprano en la carrera.

