Cadena 3 en la F1

Piastri se accidentó en la primera vuelta en Bakú y quedó afuera de la carrera

El líder del campeonato tuvo una muy mala largada y después se pasó en una de las curvas del sector 1. Mirá el video.

21/09/2025 | 08:21Redacción Cadena 3

FOTO: Piastri tuvo un GP de Azerbaiyán para el olvido.

El australiano y líder del campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri (McLaren), tuvo una carrera para el olvido en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Esto se debe a que Piastri se quedó en la largada y cayó a las últimas posiciones, mientras que solo unas curvas después se pasó al querer pasar a varios rivales por afuera y terminó abandonando producto de un fuerte choque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién tuvo un choque en la carrera?
El australiano Oscar Piastri tuvo un accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Qué ocurrió en el inicio de la carrera?
Piastri tuvo un mal comienzo y se quedó en la largada.

¿Cómo finalizó Piastri la carrera?
Terminó abandonando debido a un fuerte choque.

¿En qué vuelta ocurrió el incidente?
El incidente se produjo poco después de la largada, en las primeras curvas.

¿Qué equipo representa a Piastri?
Piastri corre para el equipo McLaren.

[Fuente: Noticias Argentinas]

