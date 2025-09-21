Piastri se accidentó en la primera vuelta en Bakú y quedó afuera de la carrera
El líder del campeonato tuvo una muy mala largada y después se pasó en una de las curvas del sector 1. Mirá el video.
21/09/2025 | 08:21Redacción Cadena 3
FOTO: Piastri tuvo un GP de Azerbaiyán para el olvido.
El australiano y líder del campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri (McLaren), tuvo una carrera para el olvido en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Esto se debe a que Piastri se quedó en la largada y cayó a las últimas posiciones, mientras que solo unas curvas después se pasó al querer pasar a varios rivales por afuera y terminó abandonando producto de un fuerte choque.
