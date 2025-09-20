Así fue el choque de Colapinto: el factor viento, Gasly y la similitud con 2024

FOTO: El momento del impacto de Colapinto contra el muro de la curva 4. (captura).

El Gran Premio de Azerbaiyán volvió a mostrar su costado más impredecible y complejo. Franco Colapinto, que había mostrado un rendimiento sólido con su Alpine durante la Q1, terminó chocando contra el muro en la curva 4 y quedó eliminado de la clasificación. Este domingo largará desde el 16° lugar en la parrilla.

El piloto argentino venía con grandes chances de pasar a la Q2, pero en los últimos segundos de la tanda perdió el control de su monoplaza mientras seguía de cerca a su compañero Pierre Gasly. El francés se despistó metros antes y logró salir por la vía de escape sin dañar su coche, mientras que Colapinto no pudo evitar el impacto.

"Franco Colapinto":

Por su choque en la clasificación para el #AzerbaijanGP

Las primeras hipótesis señalan que una fuerte ráfaga de viento desestabilizó a ambos Alpine. Gasly alcanzó a maniobrar, pero el argentino, con la trayectoria tapada y sin margen de reacción, terminó contra el muro. Otros apuntan a que el incidente pudo haberse originado en la distracción provocada por el despiste del francés.

El guiño de Lando Norris a Colapinto

Lejos de las críticas, el argentino recibió un inesperado respaldo de Lando Norris, quien explicó por qué ese sector del circuito resultó tan complicado.

“Es increíble. Ojalá todos pudieran entender lo difícil que fue con el viento. Diría que la mitad de los accidentes que vieron hoy probablemente se debieron al viento”, afirmó el piloto de McLaren, en declaraciones reproducidas por Motorsport.

Here's the moment Hulk hit the wall



He managed to get going again minus his front wing

Norris, que rozó contra las contenciones en la curva 15 y perdió la posibilidad de luchar por la pole, señaló especialmente lo ocurrido en el sector donde se accidentó Colapinto: “En la curva 4, donde Colapinto se salió, mucha gente bloqueó. Parece una de las peores curvas que he corrido en mi vida, simplemente por los vientos de cola de 50 km/h. Y en la siguiente vuelta, puede que solo sean 10 km/h, y piensas: ‘Ay, puedo ir un poco más rápido’. En la siguiente vuelta vas más rápido, y te estrellas contra el muro”.

El propio Colapinto coincidió en ese análisis al reconocer que las ráfagas jugaron un papel clave en su eliminación de la Q1. “No sé bien qué pasó en la pista, creo que hubo viento, y de golpe el auto se giró. Algo parecido a lo que le pasó a Pierre, solo que él estaba en la escapatoria y yo no podía ir por ese lado... Así que una pena estar muy cerca con los dos autos y que nos haya pasado exactamente lo mismo”, explicó sobre lo sucedido junto a su compañero Pierre Gasly.

El argentino de Alpine también admitió que, dadas las condiciones, era necesario arriesgar: “Había que hacerlo, era el momento. Pero era algo impredecible: cuando hay rachas de viento tan fuertes, de 60 u 80 km/h, te levantan el auto de atrás, te hacen perder mucha downforce y terminás sin control”.

La curiosa similitud con la temporada pasada

El año pasado, en Bakú, fue su segunda carrera en la Fórmula 1 con Williams, y más allá de terminar octavo en el Gran Premio, el sábado se había accidentado en la clasificación, chocando su FW46 en la curva 4. Exactamente en ese mismo lugar, este sábado, volvió a golpearse aunque ahora con el A525.

¡DURO ACCIDENTE DE COLAPINTO! El argentino dio la parte izquierda del FW46 contra el muro y rompió la suspensión delantera de su auto.



?? Todo el #AzerbaijanGP y la #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/vDtcoXNGu0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2024

Un rendimiento ascendente que ilusiona para la carrera

El joven de Pilar había tenido un desempeño ascendente en la tercera sesión de entrenamientos, donde giró 19 vueltas y se ubicó 15°, mejorando respecto al viernes. Gasly, en cambio, tuvo mayores dificultades con el balance de su auto y cerró en la 19ª posición.

La clasificación en Bakú fue caótica, con seis banderas rojas a lo largo de las tres tandas. Hasta siete pilotos terminaron contra los muros, entre ellos Charles Leclerc, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Ollie Bearman, Gasly y el propio Colapinto.

?? La accidentada Clasificación en Bakú ????



?? RED FLAG (Albon)

?? RED FLAG (Hulkenberg)

?? RED FLAG (Colapinto)

?? RED FLAG (Bearman)

?? RED FLAG (Leclerc)

?? RED FLAG (Piastri)



Y varios tuvieron roces con los muros… pic.twitter.com/J1qk5owAuT — FSports (@FSports_21) September 20, 2025

Finalmente, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position en los últimos instantes de la Q3, superando al español Carlos Sainz (Williams), que largará segundo, y a Liam Lawson (Racing Bulls), tercero. El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), también sufrió un choque que marcó una clasificación marcada por el viento y las dificultades del trazado urbano.

Colapinto deberá ahora centrarse en la carrera de este domingo, que promete acción y sorpresas desde el primer giro en las calles de Bakú.

