En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Indep. Rivadavia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. San Telmo

Mendoza

En vivo

Especial 30 Años Primavera en Carlos Paz

 

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Así fue el choque de Colapinto: el factor viento, Gasly y la similitud con 2024

El piloto argentino estaba realizando una sólida Q1 y en la última vuelta para lograr meterse en el lote de los 15 primeros se despistó en la curva 4. Este domingo largará desde la 16° posición.

20/09/2025 | 17:24Redacción Cadena 3

FOTO: El momento del impacto de Colapinto contra el muro de la curva 4. (captura).

El Gran Premio de Azerbaiyán volvió a mostrar su costado más impredecible y complejo. Franco Colapinto, que había mostrado un rendimiento sólido con su Alpine durante la Q1, terminó chocando contra el muro en la curva 4 y quedó eliminado de la clasificación. Este domingo largará desde el 16° lugar en la parrilla.

El piloto argentino venía con grandes chances de pasar a la Q2, pero en los últimos segundos de la tanda perdió el control de su monoplaza mientras seguía de cerca a su compañero Pierre Gasly. El francés se despistó metros antes y logró salir por la vía de escape sin dañar su coche, mientras que Colapinto no pudo evitar el impacto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las primeras hipótesis señalan que una fuerte ráfaga de viento desestabilizó a ambos Alpine. Gasly alcanzó a maniobrar, pero el argentino, con la trayectoria tapada y sin margen de reacción, terminó contra el muro. Otros apuntan a que el incidente pudo haberse originado en la distracción provocada por el despiste del francés.

El guiño de Lando Norris a Colapinto

Lejos de las críticas, el argentino recibió un inesperado respaldo de Lando Norris, quien explicó por qué ese sector del circuito resultó tan complicado.

“Es increíble. Ojalá todos pudieran entender lo difícil que fue con el viento. Diría que la mitad de los accidentes que vieron hoy probablemente se debieron al viento”, afirmó el piloto de McLaren, en declaraciones reproducidas por Motorsport.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Norris, que rozó contra las contenciones en la curva 15 y perdió la posibilidad de luchar por la pole, señaló especialmente lo ocurrido en el sector donde se accidentó Colapinto: “En la curva 4, donde Colapinto se salió, mucha gente bloqueó. Parece una de las peores curvas que he corrido en mi vida, simplemente por los vientos de cola de 50 km/h. Y en la siguiente vuelta, puede que solo sean 10 km/h, y piensas: ‘Ay, puedo ir un poco más rápido’. En la siguiente vuelta vas más rápido, y te estrellas contra el muro”.

El propio Colapinto coincidió en ese análisis al reconocer que las ráfagas jugaron un papel clave en su eliminación de la Q1. “No sé bien qué pasó en la pista, creo que hubo viento, y de golpe el auto se giró. Algo parecido a lo que le pasó a Pierre, solo que él estaba en la escapatoria y yo no podía ir por ese lado... Así que una pena estar muy cerca con los dos autos y que nos haya pasado exactamente lo mismo”, explicó sobre lo sucedido junto a su compañero Pierre Gasly.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El argentino de Alpine también admitió que, dadas las condiciones, era necesario arriesgar: “Había que hacerlo, era el momento. Pero era algo impredecible: cuando hay rachas de viento tan fuertes, de 60 u 80 km/h, te levantan el auto de atrás, te hacen perder mucha downforce y terminás sin control”.

La curiosa similitud con la temporada pasada

El año pasado, en Bakú, fue su segunda carrera en la Fórmula 1 con Williams, y más allá de terminar octavo en el Gran Premio, el sábado se había accidentado en la clasificación, chocando su FW46 en la curva 4. Exactamente en ese mismo lugar, este sábado, volvió a golpearse aunque ahora con el A525.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un rendimiento ascendente que ilusiona para la carrera

El joven de Pilar había tenido un desempeño ascendente en la tercera sesión de entrenamientos, donde giró 19 vueltas y se ubicó 15°, mejorando respecto al viernes. Gasly, en cambio, tuvo mayores dificultades con el balance de su auto y cerró en la 19ª posición.

La clasificación en Bakú fue caótica, con seis banderas rojas a lo largo de las tres tandas. Hasta siete pilotos terminaron contra los muros, entre ellos Charles Leclerc, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Ollie Bearman, Gasly y el propio Colapinto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position en los últimos instantes de la Q3, superando al español Carlos Sainz (Williams), que largará segundo, y a Liam Lawson (Racing Bulls), tercero. El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), también sufrió un choque que marcó una clasificación marcada por el viento y las dificultades del trazado urbano.

Colapinto deberá ahora centrarse en la carrera de este domingo, que promete acción y sorpresas desde el primer giro en las calles de Bakú.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán? Franco Colapinto chocó contra el muro en la curva 4 y quedó eliminado de la clasificación.

¿Quién es el piloto que tuvo el incidente? El piloto argentino Franco Colapinto.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera? La carrera se llevará a cabo este domingo.

¿Dónde se realizó la clasificación? La clasificación se realizó en Bakú.

¿Cómo fue la clasificación? La clasificación fue caótica, con seis banderas rojas y varios pilotos chocando contra los muros.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho