Tailhade negó vínculos con un espía por el caso de las escuchas a funcionarios

La causa que investiga el espionaje sobre jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, avanzó este lunes con varios pedidos del fiscal federal Gerardo Pollicita.

Las solicitudes incluyeron indagatorias, allanamientos y pericias al detenido Ariel Zanchetta y a dos presuntos contactos cercanos: el diputado Rodolfo Tailhade y el directivo de la AFIP, Fabián "Conu" Rodríguez.

Pollicita reclamó que se amplíe la indagatoria al espía Zanchetta, que por una pericia informática, tendría contacto con el diputado Tailhade, impulsor del juicio político a los jueces del máximo tribunal.

El fiscal consideró que se debe investigar "la posible existencia de una organización criminal que se habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería".

Al respecto, Tailhade negó integrar una supuesta red de espionaje ilegal para difundir escuchas de jueces y funcionarios del oficialismo y la oposición. Al mismo tiempo, responsabilizó al juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y a su colaborador, Silvio Robles, por tratar de cerrar el juicio político contra el máximo tribunal.

"Esto es una operación berreta de Robles y Rosatti para tratar de cerrar el juicio político. Rosatti y Carlos Rosenkrantz en ningún momento dijeron que esto era inválido, sino que no tenía razón de ser. Si quieren invalidar el juicio a través de esta operación, no lo van a poder hacer. Claramente esto es una operación de Robles, que dejó todos los dedos marcados", dijo el diputado en diálogo con Cadena 3.

En ese sentido, declaró que no conoce a Zanchetta y que sostuvo que él se había presentado como un periodista. "No lo conozco, nunca lo vi en mi vida y apenas cruzamos tres o cuatro mensajes de texto. Él se presentó como periodista y me dijo que quería tener mi contacto para replicar notas periodísticas de un diario de Junín que no hice porque no me interesaban ninguna de las notas ni tenían que ver con lo que yo hacía".

"Jamás le pedí información a Zanchetta ni a nadie. Esto es una operación berreta, de Silvio Robles y Horacio Rosatti para cerrar el juicio político", finalizó.

Además de las escuchas a jueces, se encontrarían afectados funcionarios públicos del oficialismo y la oposición, como Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner, Patricia Bullrich, Javier Milei y Jorge Macri.

Informe de Ariel Rodríguez.