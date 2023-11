Massa, en exclusiva con Cadena 3: "El ministro de Economía no será de mi fuerza"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó este martes una entrevista exclusiva a Cadena 3 para el segmento de La Mesa de Café en Córdoba, donde continúa su recorrida iniciada el lunes.

Durante la entrevista, Massa anticipó que, en caso de resultar electo, su ministro de Economía no será alguien de su partido político, aunque evitó dar nombres. Sostuvo que "le parece mal" dar a conocer ahora quiénes serán los funcionarios que integrarán su gabinete al argumentar que "los gobiernos loteados terminan mal".

En ese sentido, explicó que la mitad del directorio del Banco Central será del principal bloque de la oposición para que haya un control. "No me quiero anticipar porque el 19 de noviembre puede empezar una nueva etapa", dijo.

"Me piden que defina a mis ministros, mientras el otro candidato habla con los perros. Él no dará entrevistas porque las da donde quiere. No va a responder sobre la venta de órganos ni de la eliminación de subsidios. Tampoco va a contestar sobre la libre venta de armas. Aparecen personas que prometen cargos y eso lastima a la economía", sostuvo Massa en referencia al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También aseguró que, bajo un eventual gobierno, será él quien tomará las decisiones y evitó vincular su posible mandato con el kirchnerismo. "El gobierno es de Sergio Massa y será de unidad nacional: arranca el 10 de diciembre para que sectores del mundo empresario, del agro y diferentes fuerzas políticas tengamos la capacidad de definir políticas de Estado".

Sostuvo que el desafío a partir de diciembre es que "cada uno ponga lo mejor para terminar bien y acordar temas centrales". En ese sentido, se comparó con Javier Milei sin nombrarlo directamente.

"Para Córdoba, no es lo mismo que haya educación pública o que le cobren $270.000 por mes como plantea el otro candidato. No es lo mismo que haya un barril criollo a que liberemos los precios de la nafta, como plantea el otro candidato", señaló.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las críticas realizadas por Juan Schiaretti por la inflación y la situación actual de la economía, Massa le bajó el tono y afirmó que tiene buen trato con el gobernador de Córdoba. "Todos tenemos opiniones, pero eso es secundario. En los debates me crucé con Juan y en todo caso lo que hay es una exigencia por tratar de consolidar un camino. Mi responsabilidad el 10 de diciembre es gobernar con hechos y no con palabras. Tenemos la capacidad de iniciar una etapa nueva".

En ese tramo de la entrevista, Massa aprovechó para recordar al exgobernador José Manuel de la Sota, a quien definió como un visionario. "José planteaba que había que construir una nueva etapa de unidad nacional y empezar a consolidar algunas políticas de Estado como la educación y empleo. Era un visionario. En esa charla me quedó claro lo que pensaba y hacia dónde debía ir el peronismo y la Argentina".

La implementación de la SUBE en Córdoba

"El precio del boleto será lo que fije cada provincia en la medida que no aplique lo que ponga la Nación en materia de compensación. Hay municipios que ponen dinero para abaratar el boleto de sus vecinos, todo depende de la negociación de cada ciudad con un monto previsto por la Nación. Hay que ser mucho más justos, esa es la idea a priorizar", explicó el candidato presidencial respecto al precio del transporte urbano.

Recordó que, bajo la gestión de Mauricio Macri, se firmó un consenso fiscal que eliminó los subsidios. "Luego de la pandemia, reiniciamos los subsidios porque cerraban las empresas de colectivos. La discusión en 2024 para el presupuesto es cómo hacer una distribución de forma más equitativa".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El juicio a la Corte Suprema

Massa sostuvo que hubo dos juicios y que uno de ellos fue contra cuatro funcionarios del máximo tribunal, iniciado por la Coalición Cívica. "La CC es un partido que integra Juntos por el Cambio", explicó.

Sin embargo, aclaró: "No conozco las acusaciones, con lo cual no puedo aseverar que esté bien o mal. Los hechos de corrupción probados se deben ventilar y los acusados tener derecho a defenderse. Hay una definición de qué modelo de Justicia vamos a tener en diciembre, será parte del diálogo que voy a tener".

La deuda externa

El candidato presidencial señaló en diálogo con Cadena 3 que Argentina no tiene financiamiento a causa de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri en 2018. Sin embargo, atribuyó a errores propios del Gobierno nacional y, sin nombrarlo, cuestionó al exministro de Economía, Martín Guzmán.

"Hubo una pésima negociación con los bonistas que realizó este Gobierno. No pongo nombres porque prefiero hablar en términos conceptuales. No vengo a echar culpas. El sistema de deuda interna es administrable, pero Argentina debe recuperar el financiamiento externo bajando el déficit fiscal", indicó Massa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su relación con Martín Llaryora

Sergio Massa explicó que invitará al gobernador electo de Córdoba para trabajar juntos. También afirmó que volverá a la provincia con todo su gabinete durante las primeras semanas de su gestión en caso de resultar electo.

"El 10 de diciembre voy a consolidar un mandato que De la Sota dejó para que Córdoba no tenga que hacer juicios contra la Nación. Es muy importante tener una mesa de trabajo para que la provincia no deba recurrir a la Justicia y que podamos resolver los problemas como gente madura. Ayer (por el lunes) dije que al gobernador electo Llaryora lo voy a invitar a que trabajemos juntos", explicó a Cadena 3.

La libertad de expresión en un eventual mandato

Massa sostuvo que jamás le hizo un juicio a ningún periodista o medio de comunicación por "mentir o descalificar su persona".

"Hace 30 años que estoy en la función pública. Me han descalificado y mentido sobre mi persona y nunca hice un juicio a ningún periodista. Eso habla de mi visión en la división de poderes y deja clara mi conducta y de mi vocación por construir una posición reflexiva. El desafío es no mentir sobre el otro para no atacar la verdad".

También señaló que nunca le hizo un juicio a ningún juez y que cree en la independencia del Poder Judicial.

Cómo califica al gobierno de Alberto Fernández

"No soy yo quien debe calificar, sino el ciudadano. Creo que hubo muchos errores y dificultades no contadas y por eso se le debe disculpas a mucha gente, que en 2019 confió en el Frente de Todos", señaló el candidato presidencial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".