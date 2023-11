El primer tambo habilitado para exportar a Europa está al borde del cierre

El establecimiento La Rosalía, el primer tambo habilitado para exportar a Europa, se encuentra en una grave crisis por la situación económica del país y está haciendo un stand by, según comentó a Cadena 3 su propietario, Laurentino López Candioti.

El establecimiento ubicado en la localidad entrerriana de Espinillo atraviesa una complicada realidad debido a la sequía de los últimos cuatro años, pero el productor López Candioti reconoció que la crisis no es solo por ello.



"Todas las demás cosas, sumado al problema climático, hace que colapsemos", sostuvo.



En ese marco, dijo que "toda la parte de insumos está dolarizada, como los productos de las vacas". Y lamentó: "El consumidor tiene a $700 pesos el litro de leche en la góndola y nos pagan $120, cuando hoy los costos de producción están arriba de los $180 por litro".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, expuso "estar volviendo a un sistema de producción de tambo en la Argentina de hace 20 o 30 años". Y amplió: "En la región, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile e incluso Bolivia, todos han crecido en su volumen de producción de leche con un sistema donde se queda la leche en el país pero también los saldos son exportables, lo que le permite al productor tener precios de alrededor de 46 centavos de dólar".

Y sumó: "Hoy la Argentina, tomando el mismo dólar que ellos están pagando, estamos alrededor de 10 centavos de dólar".



Por su parte, aseguró que "este stand by no es fácil, porque no tenemos escapatoria". Y se apenó: "Yo nací en un tambo y es lo que sabemos hacer".

Por último, López Candioti dijo que Argentina pasó de ser exportador de leche "a ser probablemente importador, teniendo las mejores condiciones de la región para producir leche".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Federico Aguer.