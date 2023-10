Aranguren y la falta de combustible: "Es absurdo en el país de Vaca Muerta"

Juan José Aranguren, exsecretario de Energía en la gestión de Mauricio Macri, cuestionó al Gobierno nacional por la escasez de combustible y expresó: “Hay una falta de política energética, esto con Macri no pasaba. Hoy vivimos una situación absurda en el país de Vaca Muerta. Falta lo elemental, que es que el combustible esté en la calle”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Aranguren comentó: “Tenemos falta de precios. Basta cruzar el charco para ver lo que cuesta el combustible en Uruguay. Cuando no hay producción en las refinerías, hay que importar. Pero faltan dólares y se posterga el ingreso de los barcos de importación”.

“La psicosis no empezó por este faltante, sino por una serie de precios que estuvieron congelados hasta las elecciones. Por eso mucha gente salió a comprar y exacerbó la demanda”, sumó, y sostuvo: “Massa mintió al decir que no se procesa petróleo crudo, las refinerías trabajan al máximo. El tema es que el crudo no da el mismo corte que la demanda requiere. Hay momentos del año en los que la demanda aumenta, como en épocas de cosecha”.

En cuanto a las elecciones, el exfuncionario macrista opinó: “La sociedad prefirió los espejitos de colores del ministro de Economía. Otros eligieron una opción desconocida, pero que alberga la esperanza de que algo nuevo pueda ocurrir. Esa es la opción que hay. En un balotaje se vota por el menos malo, esa es mi opinión. Tengo días para pensarlo, pero me resisto a votar en blanco. Yo no voy a votar a Massa”.

Un problema “estructural”

Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y planteó: “Las declaraciones de Massa son del manual del kirchnerismo. Manifiestan las consecuencias de las malas políticas y malas medidas. Normalmente le echan la culpa a las empresas, que se la tienen que bancar, porque en un sistema tan intervenido muchos pagos vienen del Estado”.

“Es un tema estructural y una mala política que repite el gobierno kirchnerista. Esto se agrava porque en tiempo de elecciones vale todo. Hay una parte del electorado que cree cualquier cosa, pero los precios no guardan relación con la realidad”, precisó.

El campo, alerta

Gabriel De Raedemaker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sumó su testimonio a Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y detalló cómo impacta el faltante de combustibles en el sector.

“Hay una incertidumbre absoluta. Estamos en un momento clave, hay siembra y cosecha. En ambos casos necesitamos combustible para mover la maquinaria. Ese combustible, mas allá de las amenazas de Massa a las petroleras, no está. Quien no se haya podido stockear, tiene la maquinaria parada”, reveló.

“Y la grave crisis que atraviesa el sector hace que no todos tengan dinero para poder hacerlo. Además, no hay precio de referencia. Si conseguís combustible, pagás lo que te pidan”, lamentó.

De Raedemaker dijo que “faltan insumos en general por la falta de dólares” y ejemplificó: “El productor de maíz, de leche o de petróleo, está trabajando en un marco de incertidumbre. No hay precios, no hay dólares. El Gobierno hace las cosas de forma torpe, con instinto de patotero y tratando de acomodar todo a los garrotazos”.

“El ministro-candidato tiene un mensaje para cada público. Dijeron que esto del combustible era por una cuestión de psicosis, entonces nosotros que queremos trabajar somos psicóticos. Quizá esto se normaliza la semana que viene, para seguir disimulando y pensar que estamos en Disneylandia. Esto se resuelve con la disolución de las distorsiones que venimos padeciendo”, concluyó.