Escasez de combustible: cuándo llegaría el alivio y cuándo se normalizaría.

La escasez de combustible en diversas regiones de Argentina ha generado preocupación y largas filas en estaciones de servicio de todo el país.

El gobierno apuró en las últimas horas medidas para garantizar el suministro de naftas y diésel en el corto plazo, incluyendo la importación de diez barcos con combustible que llegarán en los próximos días. Esta escasez se ha sentido con fuerza en la costa Atlántica y en el norte del país, mientras que en ciudades como Rosario , Córdoba y Buenos Aires, se han registrado largas filas de conductores ansiosos por cargar combustible.

En diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, Alberto Boz, presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior del País, arrojó luz sobre las razones detrás de esta crisis de combustible y se discuten las implicaciones que tiene para los argentinos, al tiempo que aclaró cuándo podría normalizarse el expendio.

Clarificación. “Hay faltante, lo veníamos diciendo desde la Cámara, que es la Confederación que agrupa todas las estaciones de servicio. Hace tres meses a esta parte que estábamos cuotificados, todas las estaciones de servicio con una cuota máxima que podemos comprar a las petroleras; cuando empieza era la dificultad de importar. Argentina, para ser claro también, no se autoabastece de gasoil ni de nafta súper. Hay que importar entre un 12, un 15% de nafta, entre un 15 y un 20 de gasoil. Esa es la necesidad con todas las destilerías trabajando a pleno, arriba del 90% de su capacidad de destilación”.

Retraso. “Las petroleras se retrasaban en importar porque tenían que pagar más caro afuera que lo que está en el mercado interno. Tenía que estar la mano del Estado Nacional trayendo carga impositiva para que esto así ocurriese. Puntualmente, en estas últimas semanas, lo que pasó con los combustibles, como pasa en cualquier otra actividad u otro insumo que deba ser importado, no hay dólares para liquidar las importaciones”.

Destilación y demanda. “Hay que decirlo: todas las petroleras han mejorado su capacidad de destilación, se está destilando más, se han acomodado las columnas de destilación conforme al crudo que están recibiendo de Vaca Muerta para sacarle el máximo provecho a la destilación. Así que cada vez se necesita importar menos, pero hay necesidad de importar. También la gente actúa presionando sobre la demanda; no es que nadie consume por puro placer. Se necesita y se necesita importar y bueno, ese fue el hecho puntual que sucedió estos días. Hay un poco más de movimiento porque hay también un crecimiento de consumo”.

¿Especulación? “Al estacionero no le conviene no tener combustible porque la rentabilidad de la estación de servicio es justamente la tenencia de combustible. Si no venden no ganan. Está totalmente descartado y por ahí uno lee y duele cuando dicen que lo guardan para que aumente el estacionero. Nuestra actividad es totalmente distinta a cualquier otra”.

Plazos. “No es de un día para el otro que ese barco que atracó y estará bajando todavía el combustible llega a la estación. Hay un tiempo de logística, las petroleras también van cuotificando diariamente. Un cierto alivio lo estaremos viendo a mediados de la semana que viene y una normalidad, no menos de dos semanas”.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.