Quinteros dijo que la oposición "busca rédito político" al pedir su renuncia

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, le respondió en conferencia de prensa a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y al bloque de la oposición en general, quienes habían solicitado la renuncia inmediata del funcionario en esa cartera y el posterior juicio político.

Quinteros abordó las críticas recibidas por su gestión y aseguró que su respuesta "es el trabajo" y que no considera renunciar. "Bajo ningún punto de vista voy a renunciar, ¿por qué debería? ¿Porque me lo pide Juez? ¿Porque me dicen que soy un inútil?", expresó Quintero.

En relación los escándalos de las últimas semanas con la Policía, el ministro de Seguridad defendió su gestión. "Me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo. Nosotros dijimos el día 11 de diciembre pasado que, al día siguiente de asumir, que el policía que se apartara medio centímetro del cumplimiento de su deber iba a ser apartado de la fuerza y puesto a disposición de la Justicia. Y eso pasó", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Quintero también se refirió a las medidas implementadas para combatir el narcotráfico dentro de la fuerza policial. "Cuando nosotros hace un mes atrás hicimos por resolución que toda la Policía de Córdoba iba a tener un narcotest obligatorio, el jefe fue el primero que se lo hizo y lo hicimos en vivo para que ustedes pudieran ver quién estaba conduciendo a la Policía provincial".

El Ministro rechazó la idea de asumir la responsabilidad por las acciones individuales de los 22 mil policías en la provincia, considerándolo una "exageración" y una búsqueda de rédito político. "Hacernos cargo de la actitud individual de veintidós mil policías me parece que es una exageración", sentenció.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Celeste Benecchi.