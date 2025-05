Guillermo Francos: "Macri está nervioso, perdió la compostura"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y se refirió a las tensiones entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri en torno a las elecciones en CABA. Además, se diferenció del jefe de Estado en su relación con los periodistas, apuntó contra dirigentes gremiales camioneros al referirse al estado de las rutas, destacó la relación Argentina-EEUU con Donald Trump como aliado y puso 2027 como posible fecha de la Fórmula 1 en el país, con Franco Colapinto como bandera.

La relación Milei-Macri. “Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde Macri esta exaltado y nervioso por poner en juego su reducto político permanente, le debe parecer que lo pierde. Perdió la compostura. Montaron una campaña alrededor del tema Ficha Limpia. Echarle la culpa a Milei del fracaso del tratamiento de la ley es absurdo, no tiene sentido, él no tuvo nada que ver”.

Acuerdo en provincia de Buenos Aires. “Puede ser que la relación personal de Milei y Macri no tenga recomposición, pero eso no tiene que ver con lo que puedan resolver legisladores de ambos espacios. Una discusión entre ellos no tiene por qué influir sobre buenas decisiones de los legisladores. Creo que llegaremos a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Está por verse si Macri maneja el PRO ahí. Aspiramos a un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo, el que se opone que se haga cargo”.

Elecciones en CABA. “Que se compita, no hay por qué acordar en todo. La Ciudad de Buenos Aires debe manejarse con más austeridad, hay que bajar impuestos que se incrementaron y no estamos de acuerdo con la cantidad de personal que tiene la Ciudad, que duplica lo necesario. Hay mucho para recortar en la Ciudad”.

Chispazos entre el Gobierno y los periodistas. “No creo en esas expresiones, el Presidente tienen motivos para cuestionar a periodistas que han mentido sobre su vida y sus formas de relacionarse, temas que hacen a sus cosas personales. Se sintió atacado muchas veces. No desde ahora, desde antes. Lo han herido profundamente y contesta. No es que Milei inventó su personalidad ahora, fue así siempre y fue votado por el pueblo argentino. La gente conocía su personalidad. Lo de odiar más al periodismo no comparo, al contrario, hay que buscar una sociedad de unión y no una en la que nos estemos tiroteando todo el tiempo. Es un tema que tenemos que superar”.

La Libertad Avanza como nuevo partido. “Aspiramos a mejorar nuestra organización política y nuestra presentación a elecciones. No es sencillo armar fuerzas políticas en este momento de gran descreimiento sobre la política. Ganamos ciudades importantes, si tendremos éxito en Rosario, veremos. Ya ganamos con nuestro candidato a constituyente. Lo que nos importa es la elección de octubre, que es lo que cambiará el Congreso Nacional y nos permitirá tener un bloque de más peso para avanzar en reformas de segunda generación”.

Panorama económico. “Queremos mantener el equilibrio fiscal. Cuando al Gobierno nacional le piden plata es duro, y las provincias requieren más fondos, pero no cayó la coparticipación. Con el crecimiento de la economía subió la recaudación y bajamos impuestos. En junio vuelven a subir las retenciones, la baja fue una disposición transitoria, la rebaja fue por temas de precio y clima. La intención es ir hacia adelante es una reducción”.

El estado de las rutas y la Corte Suprema. “La infraestructura es un tema que Argentina dejó hace mucho tiempo. Pensar que el transporte de granos sea en camiones no tiene sentido y tiene que ver con la situación gremial de los camioneros. El estado de las rutas es calamitoso. El Gobierno pretende que se haga cargo el sector privado, vía concesión, del mantenimiento las rutas. Y que se hagan cargo las provincias. Estamos dispuestos a traspasar las rutas, hay una discusión legal. Hay que intentar otra forma de constituir la Corte. Una posibilidad es la del senador Romero”.

¿Viene el Papa León XIV? “No tenemos información sobre una visita del Papa a Argentina. Es una deuda que no pudo hacerse con Francisco. Que un Papa visite Argentina es de enorme relevancia. Ustedes seguro han escuchado que va a venir, pero no sé dónde tiene asidero. Es más un deseo que una realidad”.

El vínculo Argentina-EEUU. “Este inicio de negociaciones más claras entre Estados Unidos y China ha tenido una enorme repercusión en el mercado, que generó una repercusión. Con respecto a Argentina, creo que tenemos nuevas posibilidades de llegar a acuerdos con Estados Unidos, hay muy buenas expectativas. Además, Milei tiene una relación cercana con Trump, seguramente llegaremos a acuerdos. No es usual lo que pasó entre el presidente argentino y el norteamericano, como las visitas de sus funcionarios a nuestro país”.

F1 en Argentina y Milei figura mundial. “Está la posibilidad de que venga Colapinto, lo más probable es en 2027, pero no puedo decirlo a eso, no es tan fácil. Es un evento que ven cientos de millones de personas. Hubo conversaciones, todo indica que hay muy buena predisposición y esperemos que se concrete. Se generó una situación increíble, en el mundo es una figura muy reconocida y apreciada. Colapinto es representante de Argentina, también Milei, que se convirtió en una estrella a nivel mundial, todo el mundo lo quiere ver, los pedidos para que vaya son innumerables. Con Milei y Colapinto hay posibilidades de ubicar a la Argentina en el escenario mundial”.

