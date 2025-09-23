Macri envió un guiño al Gobierno, pero advirtió: "Milei no me llama hace un año"

El expresidente Mauricio Macri encabezó un encuentro con los candidatos del PRO en el centro porteño, donde admitió un distanciamiento con Javier Milei, afirmando que "hace más de un año que no hablamos".

Este encuentro se produce tras la crisis cambiaria que afectó al Gobierno. Sobre ese tema, Macri instó a su partido a ser "muy prudentes".

Durante un breve contacto con la prensa, Macri subrayó: "Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cree en que cuanto peor, mejor". Sin embargo, no se pronunció sobre el eventual préstamo de Estados Unidos destinado a ayudar al país frente a los próximos vencimientos de deuda. Este regreso de Macri al escenario político se dio después de varias semanas de bajo perfil.

A pesar de no tener planes de involucrarse activamente en la campaña electoral hacia las elecciones de octubre, organizó una cumbre con los postulantes de su fuerza política en todo el país. Entre los asistentes se encontraban Francisco Quintana y Ezequiel Sabor, quienes llegaron a la reunión con el ex presidente.

Macri otorgó libertad de acción a los jefes del PRO en todo el país para definir alianzas. Durante el encuentro, recibió a dirigentes que comparten listas con La Libertad Avanza (LLA), como Diego Santilli y Fernando de Andreis, así como a aquellos que competirán contra candidatos de Milei en las elecciones del 26 de octubre, consideradas cruciales para la Casa Rosada. Santilli enfatizó: "Estamos apoyando y vamos a ayudar al Gobierno porque el país tiene que salir adelante".

En este contexto, Ritondo criticó al peronismo y lo catalogó como una "mayoría desestabilizadora". Ambos se retiraron rápidamente debido a una reunión programada en la Casa Rosada con la mesa de campaña de Buenos Aires. En esta ocasión, Macri no tuvo contacto con Silvia Lospennato, quien había tenido un enfrentamiento reciente con Ritondo por su voto en contra de los vetos de Milei relacionados con aumentos presupuestarios para universidades y el hospital Garrahan. María Eugenia Vidal tampoco estuvo presente, ya que había expresado diferencias respecto al pacto electoral con los libertarios.

El encuentro fue organizado por Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO y uno de los competidores contra LLA en Santiago del Estero. Durante la reunión, Macri escuchó informes sobre el estado actual de las campañas en cada distrito y posó para una foto junto a los candidatos a diputados y senadores del PRO en todo el país.

Hasta la ruptura en Río Negro, LLA y PRO compartían un frente electoral en diez de los veinticuatro distritos del país. Por ejemplo, competirán juntos en Buenos Aires, la Capital, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Misiones, mientras que se enfrentarán en Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Corrientes y San Juan.

Macri volvió al ruedo tras una semana complicada para Milei, quien es aliado del PRO en varios distritos. El respaldo recibido por parte del gobierno estadounidense le otorgó algo de aire a la administración libertaria después de enfrentar una corrida cambiaria tras el revés electoral sufrido por LLA en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El kirchnerismo había logrado una ventaja significativa sobre LLA en este distrito clave.

A pesar del debilitamiento sufrido por Milei tras este revés electoral, el Gobierno confió en poder revertir su imagen y mejorar su desempeño en las elecciones nacionales programadas para octubre. Para evitar una fuga de votos hacia otros sectores y enviar una señal al electorado que se identifica con el PRO, Guillermo Francos y Patricia Bullrich abogaron por retomar el diálogo con Macri.

No obstante, hasta ese momento Milei no había hecho una convocatoria formal al titular del PRO. Milei reconoció el distanciamiento, pero mencionó que existían "puentes" entre ambos. También valoró positivamente la postura institucional del PRO respecto al proyecto presupuestario 2026 enviado por el Presidente al Congreso.

El partido de Macri reafirmó su respaldo al equilibrio fiscal como parte fundamental del programa económico de Milei y destacó la necesidad de "reglas claras" para atraer inversiones. De Andreis insistió: "No es momento de poner reparos, sino de acompañar".

Informe de Ariel Rodríguez.