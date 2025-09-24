El respaldo de EE.UU genera optimismo en el mercado financiero local

El economista Miguel Boggiano, asesor del presidente Javier Milei, destacó en diálogo con Cadena 3 el reciente respaldo de Estados Unidos a Argentina, lo que genera un cambio significativo en la confianza internacional.

"La palabra del propio tesoro de los Estados Unidos, y la del presidente Trump, motivó la confianza internacional y este respaldo sin precedentes", aseguró.

En los últimos días, los bonos argentinos experimentan un aumento del 30%, lo que refleja la recuperación de la confianza en el mercado. Boggiano aclaró que "pasó la crisis de confianza financiera" y mencionó que aquellos que apostaron en contra del gobierno, en un intento de desestabilizarlo, enfrentan pérdidas multimillonarias.

El economista señaló que "los últimos tres días significaron pérdidas de unos 400 millones de dólares" para los grupos económicos adversarios. Además, menciona que el dólar ha bajado de 1.475 a 1.350, lo que también contribuye a la estabilidad financiera.

Respecto a las expectativas económicas, Boggiano afirmó que "puede haber habido muchas decisiones de inversión que estaban en suspenso", y que la reciente noticia ayuda a disipar el miedo en el mercado.

Sobre el futuro político y económico, el economista plantea que después de las elecciones de octubre, el gobierno tendrá una posición más favorable en el Congreso, lo que podría facilitar reformas laborales y tributarias.

Boggiano también mencionó que el gobierno sigue con el plan de la banda cambiaria, reforzado por el apoyo de EE.UU. "Esto es muy importante, porque significa que se hará lo que sea necesario para estabilizar la economía", sostuvo.

Finalmente, el economista reflexionó sobre las posibles repercusiones en la vida cotidiana de los ciudadanos, sugiriendo que podría haber una baja en las tasas de interés, lo que facilitaría el acceso a créditos.

Entrevista de Ahora País.