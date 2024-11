Denuncian un caso de abuso sexual en la Casa de Gobierno de Córdoba

Un empleado de la Casa de Gobierno de Córdoba denunció haber sido abusado por un funcionario del Ministerio de Seguridad en un ascensor. La denuncia penal fue presentada el jueves pasado en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique.

El denunciante, quien lleva varios años trabajando en el Centro Cívico, relató que el incidente ocurrió el 8 de octubre. "Fui manoseado por un funcionario del gobierno de la provincia de Córdoba en el momento en que yo salí del ascensor", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Según su testimonio, el funcionario, al ver al empleado, "gritó eufóricamente pidiendo disculpas, como que no me había visto". También explicó que, cuando ocurrió todo, había gente que estaba esperando el ascensor. "O sea que toda esa gente tiene idea de lo que pasó", agregó.

El joven se sintió "humillado" y, tras no recibir respuesta de las autoridades internas con quienes habló, decidió acudir a la Justicia. "Hablé con distintas dependencias dentro del Panal para poner en conocimiento lo que me había sucedido y que nadie me dio respuesta", explicó.

El denunciante mencionó que, a pesar de haber solicitado que se retirara al funcionario denunciado, las autoridades le informaron que no podían hacerlo. "Si él no se va, el que se quiere ir de acá soy yo", sostuvo, y añadió que le dijeron que él no podía dejar su lugar de trabajo porque es la víctima.

"No me dieron la contención que necesitaba. Hace 15 días que vengo con estudios de psicólogos en el Centro Cívico preguntándome qué quiero hacer, que me van a ayudar, que puedo decidir qué hacer. Lo único que yo pedí es que retiren a esta persona que yo demandé y me dijeron que eso no lo pueden hacer porque los psicólogos que están en el Panal no deciden eso", precisó el denunciante a Cadena 3.

Respecto a la posibilidad de corroborar su denuncia, el empleado dijo que no hay cámaras dentro del ascensor, pero sí en la entrada. "El domo tiene que haber visto quién es el que ingresó y quién es el que salió del ascensor", aseguró.

El denunciante designó al abogado Matías Clariá, quien ratificó la denuncia ante el fiscal, pidiendo que se secuestren las cámaras del Panal y que se cite a testigos del incidente.

Cadena 3 ha tratado de contactarse con distintas fuentes del Ministerio de Seguridad para obtener detalles de lo ocurrido en la Casa de Gobierno de Córdoba, pero, hasta el momento, no hubo una respuesta oficial sobre la denuncia.

Por ahora, lo único que le dijeron al denunciante es que no debían compartir más el ascensor con el agresor, pero no se avanzó de manera interna en ningún tipo de denuncia, sino que la víctima tuvo que buscar por su cuenta un abogado e ir a la Justicia.

Informe de Juan Federico.