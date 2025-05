Paro de docentes públicos: "Perciben salarios realmente miserables"

Este miércoles se lleva a cabo un paro de docentes públicos en la provincia de Santa Fe, quienes han rechazado la oferta salarial del gobierno provincial, que consiste en un incremento del 8% para el trimestre en curso. Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe) seccional Rosario, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que esta propuesta representa "una nueva rebaja salarial" y que los docentes han perdido cerca del 30% de su salario en el último año.

Casiello destacó que "sabemos las dificultades" que enfrentan los docentes, quienes perciben salarios "realmente miserables". Aseguró que el rechazo a la oferta del gobierno se debe a un malestar generalizado entre los educadores, lo que llevó a la decisión de votar a favor del paro. "El 8% para nosotros no es suficiente", afirmó, y señaló que "cualquier dato de impuestos de la provincia, de tarifas, está por encima de eso".

El gobierno provincial ha convocado a los padres a llevar a sus hijos a las escuelas, asegurando que estas estarán abiertas con personal docente y no docente. Sin embargo, Casiello aclaró que "van a pasar cosas diversas" en las aulas, ya que algunos docentes se suman al paro mientras que otros no. "Tenemos claro que hay docentes que se suman a la medida de fuerza y otros que no", añadió.

Al respecto de la diferencia en la aceptación de la oferta salarial entre otros gremios, Casiello señaló que "hay gremios que garantizamos que las bases se expresen" y critica la decisión del gobierno de "bajar salarios y jubilaciones". Además, mencionó que "un salario docente que hoy está en 703.000 pesos está por debajo de la línea de pobreza", que se sitúa en 1.100.000 pesos según datos oficiales.

En cuanto a las acciones futuras, Casiello admitió que "el paro como herramienta de protesta ya parece haber perdido efectividad". Sin embargo, aseguró que se están explorando otras opciones, como "cese de tareas en media con movilización", buscando recuperar la unidad entre los docentes y convocar a la comunidad para explicar la situación. "Lo que nosotros necesitamos sí, es recuperar con fuerza la unidad en las escuelas", concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.