Luciana Elbusto revela un vínculo oculto con Diego Brancatelli: confiesa "Lo quiero"

Luciana Elbusto, con los ojos llenos de lágrimas, compartió sus sentimientos sobre su relación con Diego Brancatelli. "Lo quiero", afirmó conmovida durante una entrevista. Esta declaración se produjo tras un periodo de rumores y especulaciones acerca de su vínculo, que duró al menos cinco años.

La periodista explicó que su relación con el panelista se trató de un proceso personal, donde cada uno optó por cómo enfrentarlo. "Quizás mi forma no sea la correcta y tal vez mañana deba pedir perdón. Con el tiempo y el apoyo de mis amigos, decidí...", señaló.

En un giro inesperado, Elbusto admitió que sus interacciones con Brancatelli no debieron haberse ventilado. "Quizás esto representa el cierre definitivo de nuestra relación, y es posible que no lo vea más porque se molesta conmigo", añadió.

Al parecer, el presidente del Club Atlético Ituzaingó, Brancatelli, se mostró cariñoso con los padres de Elbusto, lo que despertó aún más rumores. Ella enfatizó: "Tengo que cuidar mi vida. Me siento en una situación donde no me cuido emocional ni anímicamente".

Además, reveló que se realizó una reunión entre ellos tres en la que acordaron no hablar con la prensa sobre su situación. "No me pidieron que negara la relación, solo que no hablara con los medios", recalcó.

Elbusto también mencionó que conversó con Cecilia Insinga, la esposa de Brancatelli, a través de WhatsApp después de que surgieran los rumores. "Ella estaba convencida de que ni Diego ni yo habíamos difundido ningún chat", explicó.

En un momento de reflexión, Luciana compartió que a menudo se olvida de cuidarse por pensar en los demás. "Mis amigos me aconsejan que también debo cuidarme", confesó. Con voz entrecortada, agregó: "Si me quiebro y lloro, es porque la impotencia de no saber hacia dónde dirigirme me abruma".

Elbusto no escondió que, a pesar del dolor, quiere seguir cuidando a Brancatelli. "Obviamente lo quiero. Quizás mañana deba pedirle perdón nuevamente. Lo cuidaba y, al final, yo quedaba mal", relató.

En esta complicada situación, manifestó sus sentimientos sobre la falta de apoyo público de Brancatelli hacia ella. "Duele no recibir su respaldo, pero entiendo que debe cuidar de su familia", expresó.

Sin embargo, a pesar de la confusión de emociones, Elbusto afirmó: "Diego es una buena persona". Refiriéndose a la conexión que tuvieron, confesó que extraña las conversaciones que mantenían, revelando su deseo de cuidar de él y de sí misma en medio del tumulto mediático.