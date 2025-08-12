Mujeres y jóvenes: claves para el futuro del capital emprendedor agro

FOTO: La Semana Actec en Río Cuarto impulsa la innovación en el agro y la inclusión femenina

Río Cuarto se convierte en el centro de la innovación agropecuaria durante la Semana AGTECH, donde se discuten oportunidades de inversión en startups del sector. Federico Boehler, vicepresidente del Clúster AGTECH, señaló que este evento representa un nuevo desafío y una oportunidad para soñar en grande. "Esto realmente es una realidad e invita a soñar que hay mucha más gente comprometida con mejorar la comunidad", afirmó Boehler.

Natalia Bartolomei, cofundadora de Addventure, destacó la importancia de inspirar a más mujeres a involucrarse en el capital emprendedor. "Venimos acá un poco a inspirar a otras mujeres a sumarse al mundo de capital emprendedor, que es invertir en startups o emprendimientos relacionados", expresó Bartolomé.

Ambos coinciden en que el primer paso para los inversores es animarse a participar en proyectos disruptivos. Bartolomei compara la inversión en startups con asistir a una inauguración de arte, sugiriendo que no se trata de algo inalcanzable. "Siempre recomendamos no invertir solos y estar en comunidades o clubes de inversores ángeles", indicó.

Boehler, con su experiencia en el campo, resaltó las oportunidades que la tecnología presenta para el agro. "Por eso elegimos en esta misión de posicionar Río Cuarto y la región como una capital agtech sobre la base de la confianza de que somos una gran potencia productiva agroganadera", mencionó.

Ambos conversaron sobre la necesidad de que las nuevas generaciones se apropien de estas ideas. "Los jóvenes van a ser en cada familia, en cada empresa, esos que van a empezar a plantar esas semillitas", sostuvo Boehler.

Finalmente, Bartolomei enfatizó la necesidad de aumentar la participación femenina en el sector. "La participación es muy pequeña de las mujeres en este mundo, tanto de los dos lados, como inversoras y como emprendedoras", concluyó.

Entrevista de Guillermo López