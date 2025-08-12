La hidrovía, clave para la competitividad agroindustrial

En el marco de la Semana AGTECH en Río Cuarto, conversamos con Raúl Hermida sobre el papel estratégico de la hidrovía en la logística y el comercio exterior de la región.

Para el economista, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, este corredor fluvial no solo conecta a cinco países, sino que puede potenciar la competitividad del agro argentino si se acompaña de infraestructura y tecnología.

—Hablaste de la hidrovía, un tema en el que trabajás hace años. ¿Cuál es el eje de tu ponencia y cómo lo relacionás con la Semana AGTECH?

—La hidrovía impacta directamente sobre el ingreso neto que recibe el productor argentino. Es un recurso natural enorme que responde a la logística de cinco países: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Por ella circula el 75% de las exportaciones argentinas en valor. Si logramos que los buques carguen plenamente en los puertos fluviales de Santa Fe, el costo logístico se reduce y el ingreso del productor aumenta.

—Hoy hablamos de tecnología aplicada al agro. ¿Dónde entra la hidrovía en ese esquema?

—Hacemos más eficiente y sustentable la producción gracias a la tecnología, pero podemos perder competitividad si la logística no acompaña. En las cerca de 30 terminales granarias de la hidrovía se podría armar un clúster portuario tecnológico para agregar valor, organizar mejor el almacenamiento, aplicar blockchain, tokenización e inteligencia artificial para reducir costos. Eso requiere mejorar la infraestructura de caminos, vías y puertos fluviales.

—¿Qué medidas concretas impulsarían ese desarrollo?

—Reducir retenciones gradualmente y canalizar esos fondos a inversiones logísticas. También trabajar en incentivos para que el productor reinvierta utilidades en infraestructura de transporte. Esto no solo mejora la competitividad, sino que aumenta su ingreso neto en chacra.

—¿Qué falta para el desarrollo pleno de la hidrovía?

—Primero, un calado de 42 pies para que los buques Panamax puedan salir completos desde Rosario. Hoy lo hacen a media carga y completan en otros puertos, lo que encarece el flete. Segundo, desarrollar toda la hidrovía a lo largo de sus 3.442 kilómetros hasta el puerto Cáceres, en el corazón de Sudamérica, conectando la región centro con estados brasileños como Mato Grosso y Goiás.

—Además de granos, la hidrovía transporta otros productos…

—Sí, minerales, automóviles, maquinaria y containers. Hoy se mueven unos 1,6 millones de teus, pero esa cifra debe aumentar para responder a la demanda de Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil. La producción de celulosa de la región superará pronto los 23 millones de toneladas, y todo eso hay que colocarlo en el mercado internacional.

¿Qué rol pueden jugar las obras de infraestructura en este proceso?

—Las esclusas en la represa de Itaipú serían fundamentales. Con ellas podríamos navegar desde Buenos Aires hasta las cercanías de San Pablo, acercando las ventajas logísticas del litoral marítimo al interior del continente. Esto abriría una enorme oportunidad de desarrollo industrial y comercial.

Entrevista de Guillermo López