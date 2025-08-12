En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El Campo Hoy

Insights, la startup que creó un algoritmo para las vacas

El emprendimiento tecnológico cofundado por Raimundo Peñafort utiliza ciencia de datos para que el sector ganadero sea más eficiente y sustentable.

12/08/2025 | 15:22Redacción Cadena 3

FOTO: Insights: La Startup Que Revoluciona La Ganadería Con Tecnología Y Datos

  1.

    Audio. Raimundo Peñafort, cofundador de Insights

    Ahora país

    Episodios

Insights, cofundada por Raimundo Peñafort, se presentó como una startup innovadora en la Semana AGTECH en Río Cuarto, enfocándose en la implementación de tecnología en la ganadería.

Peñafort explicó a Cadena 3 que la empresa utiliza datos y software para ayudar a productores, recorredores y gerentes a tomar decisiones informadas. "La idea es enriquecer esa conversación con datos", afirmó. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La startup no vende artefactos, sino que interpreta datos de sensores instalados en el campo. Esto permite a los ganaderos registrar información clave de los animales, como el nacimiento de terneros o su vacunación, de manera digital.

"Hoy hicimos una aplicación que el recorredor en vez de cargarlo en una libreta lo hace en un celular", destacó Peñafort.

La recolección de datos se compara con el uso de redes sociales, donde se generan predicciones basadas en información acumulada. "Hacemos una base de datos, como los humanos tienen nuestra base de datos y desde ahí aplicamos algoritmos", explicó el cofundador.

La adopción de tecnología en la ganadería enfrenta desafíos, especialmente con productores de mayor edad. Peñafort mencionó "Tengo que decidir yo, yo tengo ganas de estar decidiendo en Miami, tengo que ver ese tablero de control yo, pero desde allá".

Insights también ofrece servicios como el conteo de hacienda con drones, contabilizando más de 400 mil cabezas cada tres meses. "La ganadería nos permite ir a tiempos más lentos porque un ternero nace cada nueve meses", señaló Peñafort.

La startup ha evidenciado mejoras significativas en la eficiencia y la productividad, con un aumento del 30% en los resultados. "Hay un ahorro de tiempo espectacular", concluyó el cofundador, quien considera que la oportunidad brindada por AGTECH en el evento es invaluable para el crecimiento de la empresa.

Entrevista de Guillermo López

Lectura rápida

¿Qué es Insights?
Es una startup cofundada por Raimundo Peñafort que se presentó en la Semana AGTECH en Río Cuarto, enfocándose en tecnología para la ganadería.

¿Qué servicios ofrece?
Ofrece interpretación de datos de sensores, una aplicación para registrar información de animales y servicios de conteo de hacienda con drones.

¿Cuáles son los beneficios de su tecnología?
Mejora la eficiencia y productividad, con un aumento del 30% en los resultados y un notable ahorro de tiempo.

¿Qué desafíos enfrenta?
La adopción de tecnología en la ganadería enfrenta resistencia, especialmente entre productores de mayor edad.

¿Cuál es la visión de Peñafort sobre el uso de datos?
Él considera que enriquecer la toma de decisiones con datos es fundamental para el futuro de la ganadería.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho