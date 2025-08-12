Insights, la startup que creó un algoritmo para las vacas
El emprendimiento tecnológico cofundado por Raimundo Peñafort utiliza ciencia de datos para que el sector ganadero sea más eficiente y sustentable.
12/08/2025 | 15:22Redacción Cadena 3
FOTO: Insights: La Startup Que Revoluciona La Ganadería Con Tecnología Y Datos
Audio. Raimundo Peñafort, cofundador de Insights
Insights, cofundada por Raimundo Peñafort, se presentó como una startup innovadora en la Semana AGTECH en Río Cuarto, enfocándose en la implementación de tecnología en la ganadería.
Peñafort explicó a Cadena 3 que la empresa utiliza datos y software para ayudar a productores, recorredores y gerentes a tomar decisiones informadas. "La idea es enriquecer esa conversación con datos", afirmó.
La startup no vende artefactos, sino que interpreta datos de sensores instalados en el campo. Esto permite a los ganaderos registrar información clave de los animales, como el nacimiento de terneros o su vacunación, de manera digital.
"Hoy hicimos una aplicación que el recorredor en vez de cargarlo en una libreta lo hace en un celular", destacó Peñafort.
La recolección de datos se compara con el uso de redes sociales, donde se generan predicciones basadas en información acumulada. "Hacemos una base de datos, como los humanos tienen nuestra base de datos y desde ahí aplicamos algoritmos", explicó el cofundador.
La adopción de tecnología en la ganadería enfrenta desafíos, especialmente con productores de mayor edad. Peñafort mencionó "Tengo que decidir yo, yo tengo ganas de estar decidiendo en Miami, tengo que ver ese tablero de control yo, pero desde allá".
Insights también ofrece servicios como el conteo de hacienda con drones, contabilizando más de 400 mil cabezas cada tres meses. "La ganadería nos permite ir a tiempos más lentos porque un ternero nace cada nueve meses", señaló Peñafort.
La startup ha evidenciado mejoras significativas en la eficiencia y la productividad, con un aumento del 30% en los resultados. "Hay un ahorro de tiempo espectacular", concluyó el cofundador, quien considera que la oportunidad brindada por AGTECH en el evento es invaluable para el crecimiento de la empresa.
