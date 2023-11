Sergio, como Wally

Julio Perotti

Recuerdo para padres.

"¿Dónde está Wally?" es una serie de libros creada por el dibujante británico Martin Handford en 1987.

Eran libros para jugar, porque en sus páginas ilustradas hay que encontrar al personaje de Wally en escenas en las que aparecen miles de personajes, pero también detalles que despistan al lector.

Pero, visto desde otra perspectiva, Wally estaba, siempre estaba. El aparecía en lugares donde nadie esperaba encontrarlo.

Y acá tenemos nuestro Wally, que es ni más ni menos que el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Pongamos en contexto con dos preguntas:

¿Qué ministerio tiene a cargo Sergio Massa?

¿De quién depende la Policía Federal?

Dos respuestas obvias: Massa es el ministro de Economía y del gobierno de Alberto Fernández, aunque lo quiera disimular y no pueda.

Y la Policía Federal Argentina depende del ministro de Seguridad, que es Aníbal Fernández, y, por encima, del Presidente.

Aquí la cuestión: que Massa haya estado invitado a un acto de la Policía Federal por sus 202 años, estaría bien. Corresponde protocolarmente.

Ahora, de allí a que sea el orador principal, porque de lo que dijo Aníbal no tomó registro nadie.

Massa le prometió su "respaldo" a la Policía Federal, porque "sale a la calle a defender la Constitución y, sobre todo, la vida y bienes de los argentinos".

¿A título de qué habló?

Observemos este párrafo: decime que estás haciendo campaña sin decirme que estás haciendo campaña.

"Quiero agradecer el trabajo conjunto en la jerarquización salarial y la eliminación del Impuesto a las Ganancias en el salario de todos los trabajadores de las fuerzas de seguridad".

La conclusión de todo esto es que la campaña de Massa ya traspone todos los límites.

El cuidado de las formas, en particular cuando se trata de respetar la institucionalidad, es importante.

Después de esta experiencia, deberíamos comenzar a revisar las leyes: si alguien es candidato, no puede ser tener otro cargo de responsabilidad en un gobierno.

De lo contrario, termina en todas partes, aun en las que se supone que no debe estar, en un gobierno en el que está, pero que dice que no, aunque va a los actos donde no debe estar… ¿Dónde está Wally?

La agenda de los últimos días de Alberto Fernández está bastante limpia, según se desprende de la información oficial en Casa Rosada.

El miércoles 1, o sea el miércoles pasado, recorrió el entubamiento del Arroyo Jiménez, que se transformó en un nuevo espacio público para la comunidad de Florencio Varela. Sólo una foto con 20 personas testimonia el hecho.

El jueves 2 hizo algo parecido. Fue a visitar las obras del primer edificio propio de la Universidad Nacional de las Artes en el barrio de La Boca. Una foto con 25 operarios.

El viernes 3 estuvo reunido con autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y de la Organización Sionista Argentina (OSA).

Con ellos, según se dijo oficialmente, analizó la situación en la Franja de Gaza y se comprometió a continuar trabajando en las acciones para lograr la liberación de los argentinos secuestrados. Acciones infructuosas por lo que vemos.