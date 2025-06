Wanda Nara acusa a Mauro Icardi de un acto cruel con uno de sus perros familiares

Mauro Icardi se vio envuelto en una nueva polémica tras la impactante acusación de su pareja, Wanda Nara, quien reveló detalles perturbadores sobre un perro de la familia. Santiago Riva Roy, cronista del programa LAM, informó que supuestamente Icardi habría quemado a uno de sus perros en una parrilla. Esta declaración generó un gran revuelo mediático, dejando a muchos en estado de shock por lo dicho.

La información surgió mientras Riva Roy se encontraba cubriendo un evento en las afueras del Chateau Libertador, residencia de Nara. Desde Ibiza, Wanda supuestamente se comunicó con el cronista para compartir este alarmante detalle. "Te quiero sumar un dato que es muy escandaloso. Lo último que te voy a contar te va a poner los pelos de punta. Estamos en el Chateau, donde fue aquella noche en la cual Mauro trajo a las nenas, molesto, porque estaban con las mascotas. Mauro amenazó a las nenas con tirar a los perros en avenida Del Libertador", relató el periodista.

Inmediatamente, la panelista Yanina Latorre salió a defender a Icardi, sugiriendo que las acusaciones de Wanda podrían ser exageraciones. Sin embargo, la situación se tornó aún más grave cuando Riva Roy reveló lo que consideró el secreto más cruel del futbolista: "No sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla y las nenas y Mauro lo vieron".

Ante esta devastadora revelación, Latorre expresó su deseo de que todo esto sea solo una mentira y que Wanda esté jugando con la información. La mascota mencionada en el evento es Coco, un weimaraner gris que la familia adquirió en 2017 y que falleció dos años después. Icardi manifestó su dolor por la muerte de Coco en 2019, dedicándole un conmovedor mensaje en sus redes sociales: "Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estés estarás bien y siempre estarás entre nosotros porque tu recuerdo no se borrará nunca. Te queremos mucho Cokito. Tu familia".