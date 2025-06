Un fuerte temblor de 6,5° sacudió a Chile: no habría riesgo de tsunami

Un potente sismo de magnitud 6,5° se registró el viernes 6 por la tarde, frente a las costas de la Región de Atacama, en Chile. Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 13:15 (hora local) y se produjo a una profundidad de 65 kilómetros.

El epicentro se localizó a aproximadamente 60 kilómetros de Chañaral, con coordenadas de latitud -26.87 y longitud -70.14.

El temblor se sintió en varias comunas del norte del país, aunque hasta ese momento no se reportaron daños a personas ni afectaciones a servicios básicos o infraestructura crítica.

/Inicio Código Embebido/

Sismo de 6.4 Richter a 64 kms de Chañaral (en proceso de confirmación) en la región de Atacama. Me comuniqué con Delegado Presidencial quien me informó que no hay víctimas reportadas por ahora. Inmediatamente fue citado el COGRID regional para consolidar información y evaluar…