Finalissima entre Argentina y España se complica por el calendario deportivo

La Finalissima, que enfrentará a la selección argentina con su par española, se encuentra en la cuerda floja debido a las complicaciones del calendario. La tensión aumentó recientemente, tras las declaraciones del director técnico argentino, Lionel Scaloni, quien manifestó sus dudas sobre la realización del encuentro.

Scaloni expresó en una conferencia de prensa que no ve posibilidades de que el partido se lleve a cabo. "De la Finalissima no sé nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Veremos qué decisión toman los que realmente cuentan", aseguró el entrenador oriundo de Pujato.

La situación se complica aún más, ya que la selección argentina aún debe finalizar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ha asegurado el primer puesto. Mientras tanto, España se prepara para disputar la final de la Nations League contra Portugal, antes de iniciar su camino rumbo al Mundial.

Con estos compromisos, la posibilidad de que se realice la Finalissima en 2025 se torna prácticamente nula. Aunque la fecha ideal sería marzo del próximo año, la proximidad del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, genera incertidumbre entre los dirigentes de ambas federaciones, quienes no parecen convencidos de una posible realización.

El encuentro se había planteado como un atractivo cruce entre dos de las principales selecciones candidatas al título del Mundial del próximo año. Además, se anticipaba el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, lo que habría sumado un atractivo especial al evento.

La primera edición de la Finalissima se realizó en 2022, donde la selección argentina derrotó 3-0 a Italia, que, a pesar de haber obtenido la Eurocopa un año antes, llegó al partido en una situación complicada tras su eliminación del Mundial de Qatar 2022.

La Finalissima nació como resultado de la cancelación de la Copa Confederaciones, donde se enfrentaban todos los campeones continentales y el organizador del Mundial un año antes del torneo. Previamente, se había jugado la Copa Artemio Franchi, que también enfrentaba al campeón de América con el de Europa. En esta última, Francia venció 2-0 a Uruguay en 1985, mientras que en 1993, la selección argentina se impuso en una tanda de penales a Dinamarca.