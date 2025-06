Uno de cada tres argentinos planea cambiar de trabajo este año y muchos ya dieron el paso, según una encuesta que refleja un cambio profundo en las prioridades laborales. Así lo reveló el estudio global de Randstad sobre marca empleadora, que también encontró que el 12% cambió de trabajo efectivamente en el último semestre.

En diálogo con Cadena 3, la coach ejecutiva y referente en Transformaciones Digitales, Lina Zubiría, analizó este fenómeno que trasciende generaciones y revela cómo la pandemia reconfiguró las expectativas de los trabajadores en Argentina y el mundo.

Desde su experiencia, acompañando a profesionales y organizaciones, Zubiría desglosó las razones detrás de esta tendencia y los desafíos que enfrentan las empresas para retener talento en un mercado laboral complejo.

"El mundo para el que nos preparamos ya no existe más", afirmó a esta emisora Zubiría al explicar el contexto que impulsa esta movilidad laboral.

Según indicó, la pandemia marcó un punto de inflexión, obligando a las personas a replantearse el equilibrio entre trabajo y vida personal. "Antes creíamos que trabajar de 9 a 18, de lunes a viernes, era la única forma de sostener a la familia. Nos contábamos esa historia de estudiar, trabajar y jubilarnos en la misma empresa. Pero ese modelo colapsó. La pandemia nos hizo reflexionar sobre qué queremos realmente: no solo un sueldo, sino tiempo para un acto escolar, para nosotros mismos", explicó.

La encuesta citada por Zubiría reveló que el 50% de los argentinos que buscan cambiar de trabajo lo hacen por motivos económicos, en un contexto donde la inflación sigue afectando el poder adquisitivo, a pesar de una desaceleración en los índices mensuales.

Sin embargo, el otro 50% responde a lo que la experta llama "necesidades sociales de desarrollo y estima". Esto incluye el deseo de trabajar en organizaciones que valoren sus opiniones, ofrezcan flexibilidad horaria y promuevan un ambiente donde los empleados se sientan respetados y productivos. "No es solo cuestión de plata. Hay gente que, aunque esté bien paga, decide irse porque no encuentra satisfacción en otros aspectos", señaló.

Este cambio no es exclusivo de los millennials, conocidos por su disposición a cambiar de empleo sin temor. Zubiría, quien trabaja con profesionales de todas las edades, destacó que incluso gerentes en posiciones consolidadas están repensando sus carreras.

"Antes, el éxito era ser gerente general. Ahora, muchos prefieren un puesto intermedio que les permita disfrutar de su familia o tener tiempo para sí mismos. Parar un año en la carrera ya no es tirar la toalla; es una opción válida", afirmó. Este replanteo también afecta a los empleadores, quienes deben redefinir qué significa "tener la camiseta puesta".

Para Zubiría, las empresas enfrentan el desafío de entender que la lealtad ya no se mide en horas interminables en la oficina, sino en productividad y bienestar. "¿Qué significa la camiseta puesta? ¿Trabajar de sol a sol o ser feliz y eficiente?", cuestionó.

El mercado laboral argentino, marcado por la inestabilidad económica, amplifica estas tensiones. Zubiría subrayó que, si la economía estuviera más estabilizada, con mayor oferta de empleo y una recuperación sostenida, la proporción de personas buscando cambiar de trabajo sería aún mayor.

Sorprendentemente, las encuestas muestran que muchos trabajadores están dispuestos a aceptar salarios más bajos a cambio de un "salario emocional": un entorno laboral que estimule su desarrollo personal y profesional.

"Hay un 50% que dice: 'Me pagas bien, pero me voy porque no me das lo otro'. Ese dato es alarmante para las empresas, porque no pueden culpar a la inflación de todo. Tienen que revisar cómo generan valor para sus equipos", advirtió.

Zubiría, con su enfoque en transformaciones digitales y culturales, ve en esta crisis una oportunidad para las organizaciones. "Las empresas deben entender que el mundo cambió. Los empleados buscan flexibilidad, respeto y propósito. Si no se adaptan, perderán talento, no importa cuánto paguen", concluyó.

En un país donde la economía sigue siendo un factor determinante, pero ya no el único, el desafío es claro: construir modelos organizacionales que equilibren el salario económico con el emocional, para que los argentinos no solo trabajen, sino que encuentren en sus trabajos un espacio para crecer y vivir mejor.

Entrevista de Rodolfo Barili.