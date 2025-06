Locutor a ciegas y el derecho al trabajo

Por Malena Pozzobon

El derecho a trabajar de todas las personas es fundamental. Las personas con discapacidad no constituyen una excepción, ya que su derecho al empleo está reconocido en la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo esto no se cumple en nuestra sociedad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en Argentina sólo el 25% de las personas con discapacidad tienen empleo.

En relación a estos datos, conversé con Iván de la Colina, locutor, quien además, tiene una discapacidad visual, para conocer su trayectoria y dificultades en relación a lo laboral.

Hablando con él, le pregunté cómo fue que llegó a ser locutor y me expresó: “Me dedico a la locución desde los 19 años, desde el año 2004. A la locución llegué por un sueño. Siendo mucho más chico, a los 9 años comencé a grabar notas. He grabado notas con un grabador a mi papá y a algunos amigos en ese entonces, cuando era muy chico”.

“En el año 2004 le comento a mi profesora que quería ser locutor, a mi profe de teatro Lili que hoy está en Desafiarte, donde yo soy locutor del evento. Además ella me pone como locutor en la murga de la escuela". Este fue el inicio de su carrera como locutor, junto a los otros desafíos que se le fueron presentando a lo largo de su vida.

En este sentido Iván me contó cuáles fueron los obstáculos que fue superando: “Se me presentaron dificultades al estudiar, porque como yo no leo braille y no podía leer braile por un problema motriz grande que tengo, tuve que adaptar mi locución y manejarme con un grabador. Entonces, se me presentaron dificultades que fui sorteando gracias a mi mamá y a toda mi familia que siempre me apoyó. Y hoy tengo 20 años de locutor y estoy muy contento por hacer todo lo que hago con respecto a la locución que es lo que elegí y lo volvería a elegir”.

Además, durante la charla, Ivan me manifestó que es lo que más le apasiona de su trabajo y estas fueron sus palabras: “En lo laboral, me apasiona hacer eventos para personas con discapacidad, así nos conocimos con vos y así conocí a todas las locutoras y locutores con los que he ido trabajando desde ahí me apasiona la locución y lo laboral".

A continuación, Iván me explicó cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta en relación a su ceguera y su trabajo: “En lo laboral, es importante entender que uno como locutor necesita de la locutora siempre, que ve, y que te va apoyando dentro de la locución. Si yo trabajo solo, no puedo hacerlo posible. Entonces, en eso, ir buscando diferentes soluciones, que siempre es trabajar con una locutora, y en eso has estado vos muchas veces en eventos, en donde sos la que ve me vas contando y así yo puedo ir desarrollando las distintas locuciones”.

Por otro lado, le pregunté cómo se vincula con sus otros sentidos en relación a su trabajo, y me contó: “Todo lo he hecho con el oído. El aprendizaje para estudiar fue con el oído, el aprendizaje laboral tuve poco, pero hice muchas locuciones que también fueron a través del oído con el grabador como te contaba en respuestas anteriores. En mi primer trabajo laboral que fue en el jardín de los sentidos, yo, como veía un poquito me identificaba con lo poco que veía y le iba contando a la gente, yo era guía y le iba contando a la gente cómo se jugaba en los distintos sentidos”.

Y me contó cómo se desarrollaba en ese trabajo en el jardín de los sentidos con los visitantes: “Yo particularmente elegí para contarles cómo se jugaba con el sentido de la vista que tenía discos con distintos colores, una lupa, un caleidoscopio, un catalejo, un 3D para ver una imagen. Me relacionaba con la gente contándoles cómo era el circuito de la vista y como una persona con baja visión podía ir explicando a distintos guías, a distintas personas y así me fui vinculando”.

Es muy importante que seamos conscientes como sociedad y empecemos a ver a las personas por lo que son y nos invitan.

Para concluir , Ivan de la Colina nos invita a reflexionar como sociedad con este hermoso mensaje: “Sigan a través de los sueños que tienen, busquenlos a pesar de que parece a veces que la oscuridad o que cualquier discapacidad no te lo va a permitir tener, siempre que lo buscas terminas encontrando. A la larga o a la corta nunca hay que rendirse, siempre hay que mirar para adelante con el mismo empuje de siempre".



"Todos tenemos una fortaleza interior que tenemos que sacar adelante a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Entonces siempre mirar que una dificultad puede ser una oportunidad en nuestras vidas”, cerró.