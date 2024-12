Universidad, salud y delitos: cuidado con mezclar xenofobia con sentido común

Sergio Suppo

El gobierno anunció que tiene la pretensión de que en algunas universidades se implemente una matrícula para extranjeros que vienen a estudiar a Argentina, además del cobro de servicios de salud a extranjeros y de que se volverá a implementar la deportación inmediata de personas extranjeras que cometan delitos en flagrancia. Sobre estas propuestas, parece que nadie está en desacuerdo.

Sin embargo, es fundamental aclarar algunos puntos. La decisión sobre la matrícula para extranjeros en universidades no depende del gobierno nacional, sino de cada universidad. En cuanto a la salud, la responsabilidad recae en las provincias, ya que más del 99% de la salud pública en Argentina se gestiona a nivel provincial y municipal. Por otro lado, la deportación sí es un asunto de competencia nacional.

La unión de estas tres medidas en un mismo anuncio no es inocente. Se observa una intención política que busca trasladar la idea de que los problemas en la salud pública y la seguridad provienen del exterior. Este discurso se ha popularizado en varios países, como Estados Unidos, donde se señala que los problemas se deben a la inmigración y la producción extranjera. Aquí es donde surge una alerta: debemos tener cuidado con los discursos de odio hacia los extranjeros y la xenofobia.

Es importante recordar que la Constitución Argentina, redactada por Juan Bautista Alberdi, promueve la idea de poblar el país. Todos descendemos de inmigrantes, y esta diversidad enriquece a la Nación. Aunque se está de acuerdo con las decisiones que se presentan como necesarias, el gobierno enfrenta limitaciones para implementarlas completamente.

Además, hay oportunidades que no se discuten. Por ejemplo, la posibilidad de hacer de Argentina un destino atractivo para estudiantes extranjeros. En muchos países, se busca atraer a los mejores talentos, y no solo se les ofrece educación gratuita, sino que se les brinda la oportunidad de acceder a una educación de calidad. La meta debería ser atraer estudiantes por la excelencia de nuestras universidades, no solo por el costo.

En relación con la salud, Argentina tiene la oportunidad de desarrollar el turismo de salud, atrayendo a pacientes extranjeros que buscan atención médica y están dispuestos a pagar por ella. Aunque el concepto todavía está en etapas iniciales en algunas ciudades, es un camino que puede generar ingresos y posicionar al país como un referente en la región.

Las medidas anunciadas por el gobierno generan un debate necesario, pero también es crucial analizar las intenciones detrás de ellas y las oportunidades que se pueden aprovechar. La discusión sobre la inmigración y los servicios debe ser constructiva y basada en la inclusión, no en el miedo.