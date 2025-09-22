Entre la crisis y el respaldo externo

Por Sergio Suppo

La presión cambiaria, la incertidumbre política y las dificultades económicas pusieron al gobierno de Javier Milei contra las cuerdas, reflejando un escenario de fragilidad que no pasa desapercibido ni en el país ni en el exterior. Sin embargo, en medio de esta tormenta, emerge una señal de alivio: un respaldo político y financiero desde Estados Unidos que podría marcar un punto de inflexión, aunque su alcance aún está por definirse.

El viernes pasado, durante la visita proselitista de Milei a Córdoba, la preocupación era palpable en los rostros de los funcionarios que lo acompañaban. La aceleración de la crisis cambiaria, con el dólar "blue" rozando los $1.530 y el riesgo país trepando a niveles alarmantes, reflejaba una desconfianza creciente en el plan económico liderado por el ministro Luis "Toto" Caputo.

A esto se suman las derrotas electorales en la provincia de Buenos Aires, las inconsistencias en el armado político y los casos de corrupción que alimentaron un clima de inestabilidad. La combinación de factores financieros y políticos generó un cóctel explosivo, con consecuencias que van más allá de los mercados: una potencial devaluación que, aunque contenida hoy, podría traducirse en mayor inflación y un nuevo golpe al poder adquisitivo de los argentinos.

En este contexto, la reacción del Gobierno fue buscar un salvavidas externo. La reunión improvisada con el presidente Donald Trump en las Naciones Unidas, aunque breve, y el respaldo explícito del secretario del Tesoro de Estados Unidos, son señales claras de apoyo político. Más aún, se habla de una posible asistencia financiera, posiblemente en forma de un swap de fondos, que permitiría a la Argentina enfrentar los vencimientos de deuda con organismos internacionales y bonistas privados hacia fin de año y principios de 2026.

Este respaldo, que podría incluir fondos frescos para el Tesoro o el Banco Central, busca aliviar la presión alcista sobre el dólar.

Sin embargo, este alivio externo no debe confundirse con una solución definitiva. La crisis que enfrenta la Argentina no es solo financiera, sino profundamente política. La posibilidad de un fortalecimiento del kirchnerismo o de formas populistas en las próximas elecciones enciende alertas en los mercados, que temen un retroceso en las políticas económicas.

Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta un dilema cambiario: volver al cepo, una medida que Milei intentará evitar a toda costa, o liberar la cotización del dólar, dejando que el mercado determine su valor. Ambas opciones tienen riesgos significativos, y la decisión que tome el gobierno tras las reuniones con Trump, el Tesoro y el FMI será crucial.

¿En qué consistirá esta ayuda? Las especulaciones apuntan a un paquete financiero que permita estabilizar las reservas y evitar un default, pero la "letra chica" aún no está clara. Las conversaciones con Kristalina Georgieva en el FMI y el encuentro con Scott Bessent, quien ya mostró apoyo al plan económico de Milei a principios de año, serán determinantes para definir el rumbo.

Por ahora, el respaldo de Estados Unidos ofrece un respiro, pero también pone en evidencia la gravedad de la situación: la ayuda externa puede ser un puente, pero sin un plan consistente que aborde las debilidades internas —políticas, económicas y sociales—, el riesgo de una nueva devaluación y sus consecuencias en el empobrecimiento general sigue.