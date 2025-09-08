Un auto chocó a siete vehículos estacionados y escapó en Córdoba

Un accidente de tránsito tuvo lugar en Córdoba, específicamente en la intersección de la calle Argañarás y la avenida Emilio Caraffa. Un vehículo que circulaba por Argañarás chocó contra siete autos estacionados y se dio a la fuga. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Ariel Barbero, propietario de uno de los autos afectados, relató a Cadena 3: “Estaba estacionado acá en Argañarás y Caraffa. No lo vi al señor del auto porque estoy en la farmacia comprando, pero escuché el ruido y salí”.

Barbero continuó explicando que al salir de la farmacia escuchó el fuerte impacto y observó cómo el vehículo se alejaba rápidamente: “El hombre arranca y vuelve a salir como escapándose y veo que choca a dos o tres autos más”.

El vehículo implicado en el accidente fue identificado como una Duster Oroch blanca, según el testimonio de Barbero, quien también mencionó que contaba con información sobre la patente.

Los informes iniciales indicaron que el número de autos impactados era de seis o siete. La Policía se encontraba en el lugar para proporcionar información oficial sobre el incidente y había logrado identificar al conductor.

Informe de Celeste Benecchi