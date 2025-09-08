En vivo

Un auto chocó a siete vehículos estacionados y escapó en Córdoba

Un accidente en Córdoba involucra a un vehículo que choca varios autos estacionados. Personal policial trabaja en el lugar para esclarecer lo sucedido.

08/09/2025 | 17:10Redacción Cadena 3

Un accidente de tránsito tuvo lugar en Córdoba, específicamente en la intersección de la calle Argañarás y la avenida Emilio Caraffa. Un vehículo que circulaba por Argañarás chocó contra siete autos estacionados y se dio a la fuga. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Ariel Barbero, propietario de uno de los autos afectados, relató a Cadena 3: “Estaba estacionado acá en Argañarás y Caraffa. No lo vi al señor del auto porque estoy en la farmacia comprando, pero escuché el ruido y salí”.

Barbero continuó explicando que al salir de la farmacia escuchó el fuerte impacto y observó cómo el vehículo se alejaba rápidamente: “El hombre arranca y vuelve a salir como escapándose y veo que choca a dos o tres autos más”.

El vehículo implicado en el accidente fue identificado como una Duster Oroch blanca, según el testimonio de Barbero, quien también mencionó que contaba con información sobre la patente.

Los informes iniciales indicaron que el número de autos impactados era de seis o siete. La Policía se encontraba en el lugar para proporcionar información oficial sobre el incidente y había logrado identificar al conductor.

Informe de Celeste Benecchi

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió en Córdoba?

- Un accidente de tránsito en la intersección de Argañarás y Emilio Caraffa, donde un vehículo chocó contra siete autos estacionados y se dio a la fuga.

2. ¿Quién es el propietario de uno de los autos afectados?

- El propietario es Ariel Barbero, quien estaba en una farmacia en el momento del accidente.

3. ¿Cuándo sucedió el accidente?

- El accidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

4. ¿Dónde se registró el accidente?

- En Córdoba, en la intersección de Argañarás y Emilio Caraffa.

5. ¿Cómo se identificó al vehículo implicado?

- El vehículo fue identificado como una Duster Oroch blanca, y Barbero tenía información sobre la patente.

