Se llevan a cabo tres jornadas de donación de plasma en Córdoba

En las calles de Córdoba, se llevan a cabo tres jornadas de donación de plasma en la Universidad Nacional de Córdoba. La campaña comenzó este martes 23 y se extenderá hasta el jueves 25, con el objetivo de recolectar plasma humano, esencial para la producción de medicamentos que salvan vidas.

Gabriela Varela, Subdirectora de Captación de Materia Prima Biológica del Laboratorio, destacó la importancia de esta donación en diálogo con Cadena 3: "Es súper importante la donación de plasma porque lo utilizamos como materia prima irreemplazable para elaborar medicamentos que tratan enfermedades crónicas, generalmente congénitas, pero también pueden ser adquiridas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La colecta se realiza frente al Pabellón Argentina, donde Varela invita a la comunidad a participar: "Es un acto solidario que ayuda a muchas personas y salva vidas".

Para donar, se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud.

Además, Varela informó que, habitualmente, el laboratorio recibe donantes con turno previo. La colecta de plasma está disponible diariamente a partir de las siete y media de la mañana en el predio del laboratorio.

Informe de Celeste Benecchi.