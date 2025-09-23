FOTO: La caída de la natalidad y su impacto en la estructura familiar en Argentina

La caída de la natalidad no sólo impacta en la cuestión demográfica sino que sus consecuencias afectan directamente la estructura familiar: “Cada vez hay menos niños y, por lo tanto, menos hermanos biológicos. Sin embargo, encontramos nuevas formas de fraternidad en las familias ensambladas. De este nuevo universo podemos hablar durante horas”, señaló.

Según un informe del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral, en la última década nacen 260.000 bebés menos por año en Argentina y la tasa de nacimientos cayó un 40% desde 2014. Hoy, el promedio es de 1,4 hijos por mujer, con un mínimo de 0,9 en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el 57% de los hogares no tiene menores de 18 años, un salto importante respecto al 44% de 1991.

En consecuencia, crecen los hogares sin hijos, se aplaza la maternidad y cambia la estructura familiar en todo el país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante este escenario, crece la posibilidad de un futuro con hijos únicos y el riesgo de que la palabra “hermano” pierda su sentido. El impacto de esto es que se pierda ese vínculo entre hermanos, esas peleas inevitables, las desigualdades en la "balanza familiar" y la importancia de los mejores testigos de la infancia.

“Los hermanos sean unidos porque ésa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”, dice el Martín Fierro.