Uno de cada diez niños en el mundo tiene obesidad: qué pasa en Argentina
Un informe de UNICEF revela que la obesidad es la forma de malnutrición más común en niños y adolescentes. La situación en Argentina es alarmante, con un 70% de la población con exceso de peso.
16/09/2025 | 14:50Redacción Cadena 3
FOTO: Uno de cada diez niños en el mundo tiene obesidad: qué pasa en Argentina
-
Audio. Uno de cada diez niños en el mundo tiene obesidad: qué pasa en Argentina
La Argentina Posible
Un informe reciente de UNICEF adviertió que la obesidad se ha convertido en la forma de malnutrición más extendida a nivel global, superando al bajo peso en niños y adolescentes. El fenómeno no solo refleja un cambio en los hábitos alimentarios, sino también un desafío de salud pública de enorme magnitud.
Según el reporte “Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia”, basado en datos de más de 190 países, la prevalencia del bajo peso en niños y niñas de entre 5 y 19 años se redujo del 13% en el año 2000 al 9,2% en la actualidad. Sin embargo, la obesidad pasó del 3% al 9,4% en ese mismo período. Hoy, uno de cada diez menores en el planeta sufre obesidad.
Los datos muestran contrastes significativos: varios países insulares del Pacífico encabezan las estadísticas mundiales, con tasas que llegan al 38% en Niue y al 37% en las Islas Cook. En países de ingresos altos, la situación también es preocupante: Chile registra un 27% de obesidad infantil, mientras que en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos las cifras rondan el 21%.
/Inicio Código Embebido/
Nuevas adicciones. ¿Prohibir redes sociales a menores?: un debate que interpela al mundo
La creciente preocupación por el uso de redes sociales entre adolescentes despierta un debate en Argentina. Varios países ya comenzaron a aplicar restricciones.
/Fin Código Embebido/
El caso argentino
La situación en Argentina no es alentadora. Siete de cada diez argentinos presentan exceso de peso, lo que convierte a la obesidad en la principal forma de malnutrición en el país. De acuerdo con las proyecciones, la obesidad infantil podría duplicarse entre 2020 y 2035.
El doctor Enrique Orschanski, explicó en Cadena 3 que “los menores presentan sobrepeso cuando pesan mucho más de lo que es sano para su edad, sexo y estatura. La obesidad es una forma grave de sobrepeso que aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares”.
La respuesta internacional y local
Distintos países han comenzado a tomar medidas para revertir la tendencia. México, por ejemplo, prohibió recientemente la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas públicas, una decisión que impacta en más de 34 millones de niños y niñas.
En Argentina, la promoción de la lactancia materna sigue siendo una política clave. La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 garantiza descansos laborales para amamantar, la Ley N° 26.873 promueve la concientización pública y la Ley de Parto Humanizado N° 25.929 obliga a los centros de salud a facilitar la lactancia y el contacto temprano entre madre e hijo.
Recomendaciones
El informe de UNICEF, junto a la FAO, la OMS y el Banco Mundial, subraya ocho recomendaciones para transformar los entornos alimentarios infantiles. Entre ellas se destacan:
-defender la lactancia natural
-promover cantinas escolares saludables
-reforzar las advertencias sobre ultraprocesados
-impulsar programas de jóvenes en torno a la alimentación
- garantizar actividades físicas en la infancia y adolescencia
El mensaje es claro: el exceso de peso que daña es el exceso de grasa, y los principales enemigos a combatir son el sedentarismo y la comida industrial.