La Argentina Posible Notas

¿Prohibir redes sociales a menores?: un debate que interpela al mundo

La creciente preocupación por el uso de redes sociales entre adolescentes despierta un debate en Argentina. Varios países ya comenzaron a aplicar restricciones.

09/09/2025 | 15:18Redacción Cadena 3

FOTO: ¿Prohibir redes sociales a menores?: un debate que interpela al mundo

  1.

    La Argentina Posible

    La Argentina Posible

    Episodios

La relación entre adolescentes y redes sociales vuelve a estar en el centro de la discusión. Mientras en países como Australia y España avanzan en leyes para restringir el acceso de los menores a plataformas como TikTok o Instagram, en Argentina el debate recién comienza.

El disparador fue la decisión del gobierno australiano de prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, una medida anunciada el 30 de julio por la ministra de Comunicaciones, Anika Wells. “Hay un lugar para las redes sociales, pero no hay lugar para los algoritmos depredadores dirigidos a los niños”, advirtió la funcionaria. 

En paralelo, España aprobó en marzo una ley que eleva de 14 a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta y establece controles parentales gratuitos y obligatorios en todos los dispositivos digitales. “España se alinea con el resto de Europa, donde ya diez países adoptaron el mismo límite de edad”, explicó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

En Argentina, la situación es distinta. Según datos compartidos en el programa, los adolescentes pasan en promedio 7,2 horas diarias conectados a redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram. Sin embargo, no existe una legislación específica que limite su acceso. La referencia más cercana es la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, que bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) recomienda a padres y adultos acompañar a niños, niñas y adolescentes en el uso de plataformas digitales, pero no establece prohibiciones.

Los especialistas consultados advirtieron que el problema excede lo legal y se ubica en el terreno de la salud pública. “Estamos frente a una nueva adicción, como lo fueron el tabaco, el alcohol o las drogas: la adicción tecnológica”, señaló el médico Enrique Orschanski, invitado al programa. Y añadió: “Podríamos titularlo como una ola más de adicción, daño y arrepentimiento”. Los efectos, detalló, se manifiestan tanto en lo físico como en lo emocional y lo conductual.

En este contexto, la pregunta clave es cómo verificar la edad real de los usuarios. En España, la Agencia de Protección de Datos trabaja en un sistema que obligará a quienes deseen abrir cuentas a acreditar su edad con un documento oficial. Hoy, en la mayoría de las plataformas, basta con falsear la fecha de nacimiento para acceder.

Más allá de las regulaciones, es imperante la necesidad de fortalecer el acompañamiento de las familias. Entre los consejos difundidos para niños y adolescentes se destacan configurar la privacidad, evitar la exposición de datos personales, analizar lo que se publica y hablar siempre con alguien de confianza. Para los adultos, el desafío pasa por conversar sobre la importancia de cuidar la identidad digital, enseñar a proteger la privacidad sin generar miedo y ayudar a reconocer riesgos sin limitar el disfrute de la tecnología.

El fenómeno también alcanza al consumo cultural. Un estudio reciente mostró cómo la llamada música brain rot —canciones virales que se repiten en bucle en plataformas— se está apoderando del tiempo de los más chicos. Para los especialistas, se trata de un ejemplo más de cómo los entornos digitales moldean los hábitos y comportamientos de una generación que nació inmersa en la virtualidad.

La discusión recién empieza. Entre prohibir, regular o acompañar, el dilema de cómo gestionar la relación de los adolescentes con las redes sociales se instala como uno de los debates urgentes en Argentina.

