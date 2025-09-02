En vivo

La Argentina Posible Notas

Del “fútbol con receta” a las terapias alternativas para niños y adolescentes

El sistema sanitario británico incorpora partidos de fútbol en tratamientos para la depresión leve y moderada. La iniciativa abre un debate sobre la hiper medicación en jóvenes y la búsqueda de abordajes integrales y preventivos.

02/09/2025 | 14:10

FOTO: Terapia futbolera

  Del "fútbol con receta" a las terapias alternativas para niños y adolescentes

    La Argentina Posible

    Episodios

El sistema sanitario británico incorporó partidos de fútbol como parte del tratamiento para la depresión leve y moderada. La iniciativa abre el debate sobre la hiper medicación en jóvenes y la necesidad de buscar abordajes integrales.

La salud mental en niños y adolescentes es un tema tan sensible como urgente. Por caso en el Reino Unido se creó el programa “Fútbol con receta”, que permite a los médicos prescribir la asistencia a partidos como parte de un tratamiento terapéutico.

La propuesta, impulsada por el diputado británico Simon Opher, ya comenzó a aplicarse en los encuentros del Forest Green Rovers, un club de la ciudad de Nailsworth. Se trata de una experiencia piloto en la que los pacientes —diagnosticados con depresión leve o moderada— reciben entradas gratuitas gracias a un convenio entre el sistema sanitario y la institución deportiva.

“Es muy interesante el planteamiento y nos sirve para hablar de los tratamientos alternativos, de buscar otras soluciones que no sean las tradicionales, especialmente cuando hiper medicamos a los más chicos y adolescentes,” reflexionó en Cadena 3, el Dr. Enrique Orschanski.

La hiper medicación en debate

El exceso de psicofármacos en la infancia y la adolescencia preocupa tanto en Argentina como en Europa. Los niños y adolescentes con problemas psiquiátricos y emocionales graves están recibiendo más medicación que en el pasados, según estudios recientes que indican que entre un 27 y un 45% de los jóvenes en contacto con psiquiatras infantiles consumen psicotrópicos.

Ante este escenario, el Dr. Orschanski enfatizó la necesidad de priorizar métodos alternativos y preventivos, que incluyen: ejercicio físico, juego, alimentación saludable e higiene del sueño.

En su visión, recuperar los ciclos vitales —día y noche, semana a semana— puede resultar fundamental para el bienestar de los más chicos.

Una mirada integral

El debate también dejó en claro que la salud mental infantil requiere un abordaje bio-psico-social que contemple la familia, la escuela, la educación especial y el acompañamiento profesional. “Es fundamental la prevención y actuar lo antes posible. Muchos niños que muestran síntomas padecerán trastornos al llegar a la edad adulta, por eso es clave afinar en el diagnóstico precoz”, sostuvo Enrique.

Al igual que en Argentina, en España los factores que explican el aumento de diagnósticos y tratamientos son múltiples: avances científicos, cambios de actitud en padres y docentes, y mayor visibilidad del tema. Sin embargo, coincidieron en que persisten desafíos: la especialización en psiquiatría infantil, la resistencia de la industria farmacéutica y los prejuicios sociales.

