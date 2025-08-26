FOTO: Por qué no es aconsejable llevar a bebés y niños a conciertos

Hay un tema sensible que une la memoria de la tragedia de Cromañón con una preocupación actual: la exposición de bebés y niños a recitales y espectáculos masivos.

En la Masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros en el barrio de Once, donde un incendio provocó la muerte de 194 personas —entre ellas 25 menores— y dejó más de 1.400 heridos. Es una herida que sigue abierta y que obliga a reflexionar sobre la seguridad de los más pequeños en eventos de masas.

Hace poco, en un recital de Maluma en España, el cantante detuvo el show para advertir a una madre que sostenía a su bebé de un año sin protección auditiva. A raíz de ese hecho, la Asociación Española de Pediatría difundió un comunicado en el que recomienda no llevar a niños pequeños a conciertos debido a los riesgos auditivos graves e irreversibles que puede generar la exposición a niveles sonoros de 110 a 130 decibeles, habituales en estos escenarios.

El pediatra Enrique Orschanski detalló en Cadena 3 que los bebés no pueden manifestar síntomas como los adultos, pero sí presentan señales de alarma tras la sobreexposición: llanto inconsolable, sobresaltos ante ruidos, somnolencia anormal, apatía o frotarse con insistencia los oídos. Además, señaló que el riesgo no se limita a la audición, sino también a factores como la concentración de humo, la multitud y la imposibilidad de evacuar con rapidez en una emergencia.

En tanto que los pediatras españoles recomiendan que lactantes y menores de 6 años no deberían asistir a conciertos ni festivales de adultos, aun con protección auditiva. Y en el caso de niños de 6 a 12 años, sólo en eventos adaptados y con estrictas medidas de seguridad. Además, incluso a los adolescentes mayores de 12 años se les aconseja siempre acudir con orejeras adecuadas, evitando cercanía a los altavoces y limitando tiempos de exposición.

Un decálogo de prevención auditiva infantil, enumera la importancia de evitar recintos cerrados y con reverberación hasta medir el sonido con aplicaciones móviles y consultar al pediatra ante cualquier sospecha de daño.

Como sociedad, debemos aprender a anticiparnos a los riesgos y proteger lo más valioso que tenemos: nuestros hijos.